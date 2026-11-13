Giá dầu hôm nay (13/11): Xu hướng giảm

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 12/11, khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Triển vọng cải thiện quan hệ ngoại giao giữa các bên, kết hợp với dấu hiệu phục hồi nguồn cung dầu từ Trung Đông, đang lấn át những lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng trên thực địa cho thấy thị trường vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro địa chính trị.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 12/11, giá dầu Brent giao tháng 1/2027 giảm 37 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 92,39 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 37 cent, tương đương 0,43%, xuống 86,16 USD/thùng vào lúc 9h46 GMT. Trước đó, trong phiên giao dịch tại châu Á, cả hai loại dầu chuẩn đều có thời điểm giảm hơn 1 USD/thùng. Diễn biến này nối tiếp đà giảm mạnh trong những phiên đầu tuần, trước khi giá dầu phục hồi một phần vào ngày 11/11.

Đáng chú ý, giá dầu Brent đã có thời điểm xuống dưới 90 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần, lần đầu tiên kể từ tháng 8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi những tín hiệu cho thấy Washington có thể hạn chế các hành động quân sự mới nhằm vào Iran. Điều này khiến thị trường bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, vốn là yếu tố đã đẩy giá dầu lên những mức cao trong giai đoạn xung đột leo thang.

Diễn biến mới nhất cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển từ trạng thái tập trung vào nguy cơ thiếu hụt nguồn cung sang đánh giá khả năng khôi phục dòng chảy dầu mỏ nếu các nỗ lực ngoại giao đạt tiến triển. Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu vẫn diễn ra thận trọng, bởi những bất đồng giữa Washington và Tehran chưa được giải quyết.

Một trong những yếu tố gây sức ép đáng kể nhất đối với giá dầu là triển vọng nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Washington đang tìm cách đưa vấn đề hạt nhân vào chương trình nghị sự ngay từ giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Tehran tiếp tục khẳng định không chấp nhận đưa bất kỳ vật liệu hạt nhân đã làm giàu nào ra khỏi lãnh thổ Iran, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới.

Sự khác biệt trong lập trường của hai bên cho thấy triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Iran cũng đặt điều kiện liên quan đến việc dỡ bỏ trừng phạt và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ trước khi xem xét mở lại eo biển Hormuz. Do đó, dù những tín hiệu ngoại giao đang giúp giảm bớt tâm lý lo ngại trên thị trường, khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải dầu mỏ qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa rõ ràng.

Theo ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, thị trường đang phản ứng trước kỳ vọng rằng những nỗ lực ngoại giao hậu trường có thể giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời cuộc chiến Iran khó leo thang trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tuần tới. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng những bất ổn tại eo biển Hormuz sẽ hạn chế khả năng giá dầu giảm sâu.

Trong khi đó, triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine cũng góp phần làm suy yếu phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ. Sau hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh tiến trình đàm phán trước đó gặp nhiều bế tắc.

Tuy nhiên, những bất đồng căn bản, đặc biệt liên quan đến vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được giải quyết. Các bên trung gian của Mỹ thừa nhận còn nhiều khác biệt trong những vấn đề quan trọng, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev hy vọng đạt được những kết quả cụ thể nhằm giải quyết cuộc xung đột ngay trong năm nay.

Đối với thị trường dầu mỏ, khả năng xung đột Nga - Ukraine hạ nhiệt có ý nghĩa quan trọng bởi điều này có thể mở ra triển vọng giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động khai thác, lọc dầu và xuất khẩu năng lượng của Nga. Nếu các biện pháp trừng phạt được nới lỏng trong tương lai, nguồn cung dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga có thể tiếp tục được đưa ra thị trường thuận lợi hơn, qua đó gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các nhà cung cấp khác.

Ở chiều nguồn cung, sự phục hồi hoạt động khai thác dầu tại Trung Đông đang trở thành yếu tố quan trọng hạn chế đà tăng giá. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 11 của OPEC, Ả Rập Xê-út đã nâng sản lượng khai thác trong tháng 10 lên 10,56 triệu thùng/ngày, tăng 26% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Iraq cũng gia tăng sản lượng lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Sự gia tăng này cho thấy các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông đang từng bước khôi phục hoạt động khai thác, bất chấp những trở ngại đối với xuất khẩu do tình hình an ninh tại eo biển Hormuz. Theo Kpler, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể ghi nhận tình trạng dư cung khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong quý IV/2026 khi nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục phục hồi. Đây là một trong những yếu tố cơ bản gây sức ép giảm giá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sự phục hồi nguồn cung trên phương diện khai thác không đồng nghĩa với việc thị trường đã giải quyết được những khó khăn trong hoạt động vận chuyển dầu mỏ. Eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng an ninh hàng hải.