Giá dầu hôm nay 13/10: Tăng mạnh, vượt mốc 105 USD do căng thẳng tại Arab Saudi

Dầu Brent chốt phiên tăng 1,93 USD/thùng, tương đương 1,8%, lên 106,65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/9, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 1,89 USD/thùng, hay 2%, lên 93,74 USD/thùng.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công hôm thứ Bảy nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh của Arab Saudi. Các cuộc tấn công tiếp diễn vào Chủ nhật, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu từ Arab Saudi, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Theo Louis Navellier, nhà đầu tư kiêm nhà phân tích, vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay Riyadh có thể kéo theo các đợt trả đũa nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Mặc dù các nhà máy lọc dầu của Arab Saudi hiện vẫn hoạt động, song 5 nhà máy từng phải tạm thời đóng cửa sau khi một đường ống dẫn dầu tới Biển Đỏ bị đóng do các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Rủi ro đối với vận tải dầu qua eo biển Hormuz cũng gia tăng. Số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này tăng lên trong tháng 10, đe dọa làm gián đoạn đà phục hồi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông ghi nhận trong tháng 9.

Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa tại SEB, nhận định niềm tin rằng hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang trở lại bình thường đã tan vỡ trong tuần trước. Các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào Arab Saudi tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao và hỗ trợ giá dầu.

Trong khi đó, Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent tháng 12 lên 90 USD/thùng, từ mức 85 USD/thùng trước đó, đồng thời ước tính phần bù rủi ro trong giá dầu ở mức nhỉnh hơn 20 USD/thùng.

Ngân hàng này dự báo dầu WTI tiếp tục giao dịch thấp hơn Brent do chi phí vận chuyển giữa Mỹ và châu Âu ở mức cao. Giá WTI bình quân được dự báo ở mức 81 USD/thùng vào tháng 12/2026 và 73 USD/thùng trong năm 2027.

Trên thị trường sản phẩm dầu, hợp đồng gasoil kỳ hạn ICE giảm 2,3%, xuống 1.449 USD/tấn. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu 9/10 thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, cho thị trường Mỹ và toàn cầu, đồng thời tiếp tục tăng nguồn cung trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng khối lượng diesel đưa ra thị trường chưa đủ lớn để tạp áp lực đáng kể lên giá và tác động tức thời của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng do công suất lọc dầu của Nga đã suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Moscow đã nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu diesel, cho phép đưa 500.000 tấn, tương đương khoảng 3,7 triệu thùng, ra thị trường quốc tế. Khối lượng này tương đương khoảng một ngày tiêu thụ của Mỹ và khoảng 13% nhu cầu diesel toàn cầu.

Bên cạnh đó, hôm Chủ nhật 11/10, Tổng thống Trump cũng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn bao gồm các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, ngày thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Moscow chưa đưa ra bình luận.

Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết, các nước thành viên cần đánh giá liệu có cần giải phóng thêm diesel từ kho dự trữ hay không và kêu gọi những nước chưa giải phóng đủ lượng dầu đã cam kết đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên diesel.