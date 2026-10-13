Giá dầu hôm nay (13/10): Bật tăng khi Ả Rập Xê-út là tâm điểm của các cuộc tấn công

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần hai tuần vào ngày thứ Hai, khi các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê-út lấn át những kỳ vọng về khả năng bổ sung nguồn cung cho thị trường, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi việc Nga nối lại xuất khẩu dầu diesel và thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Sau khi giảm trong đầu phiên, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,07 USD, tương đương 2%, lên 106,79 USD/thùng vào lúc 13h21 GMT, mức cao nhất kể từ ngày 29/9. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,69 USD, tương đương 1,8%, lên 93,54 USD/thùng.

Lực lượng Houthi thân Iran nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Bảy nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Các cuộc tấn công tiếp diễn trong ngày Chủ nhật.

Bên cạnh đó, nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã được ghi nhận trong tháng này, đe dọa làm suy yếu đà phục hồi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông trong tháng 9.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, một tàu chở dầu đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công gần Sohar, Oman, trong khi một tàu khác bị hư hại khi đi qua eo biển Hormuz.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa của SEB, nhận định: "Triển vọng khôi phục trạng thái tương đối bình thường của hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã bị phá vỡ trong tuần trước. Các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào Saudi Arabia càng làm gia tăng căng thẳng và góp phần đẩy giá dầu đi lên".

Ông cho rằng các bên sẽ ngày càng phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mục tiêu cần bảo vệ, bao gồm cơ sở hạ tầng dầu khí, các cơ sở quân sự, cung điện hoàng gia, sân bay dân sự hay những mục tiêu khác.

Trong một báo cáo, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng 12 lên 90 USD/thùng, từ mức 85 USD/thùng trước đó, đồng thời ước tính phần bù rủi ro địa chính trị hiện ở mức hơn 20 USD/thùng.

Ngân hàng này cho biết thêm: "Chúng tôi dự báo giá WTI, vốn đang thấp hơn Brent một cách bất thường do chi phí vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Âu ở mức cao, sẽ đạt trung bình 81 USD/thùng trong tháng 12/2026 và 73 USD/thùng trong năm 2027".

Tại vịnh Mỹ, các tập đoàn năng lượng lớn gồm Shell, Chevron và BP đang tìm cách điều chuyển nhân sự trở lại các giàn khai thác và khôi phục hoạt động khai thác sau khi bão Isaias đổ bộ vào sáng sớm thứ Bảy.

Trong khi đó, giá dầu diesel giao sau trên sàn ICE giảm 2,3%, xuống 1.449 USD/tấn, sau khi ông Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Nga sẽ ngay lập tức cung cấp thêm hơn 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, cho thị trường Mỹ và toàn cầu, đồng thời sẽ bổ sung thêm nguồn cung trong thời gian tới.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của PVM, nhận định: "Tác động tức thời của thỏa thuận này vẫn còn đáng nghi ngờ, bởi công suất lọc dầu của Nga đã suy giảm nghiêm trọng".

Tuy nhiên, Moscow đã nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, cho phép đưa 500.000 tấn, tương đương khoảng 3,7 triệu thùng, ra thị trường quốc tế. Theo ông Varga, khối lượng này tương đương khoảng một ngày tiêu thụ dầu diesel của Mỹ và khoảng 13% nhu cầu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng bất ngờ tuyên bố Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này, trong khi Moscow chưa đưa ra bình luận.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết tất cả các nước thành viên cần đánh giá xem có cần giải phóng thêm lượng dầu diesel từ kho dự trữ hay không. Ông cũng kêu gọi những quốc gia chưa hoàn thành cam kết giải phóng dự trữ khẩn cấp đẩy nhanh tiến độ, trong đó ưu tiên nguồn cung dầu diesel.