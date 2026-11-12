Giá dầu hôm nay (12/11): Phục hồi sau khi chạm đáy hai tháng

Thị trường dầu mỏ thế giới ghi nhận diễn biến phục hồi trong phiên giao dịch ngày 11/11, sau khi giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong khoảng hai tháng ở phiên trước đó. Những tín hiệu bất ổn trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz, đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn với triển vọng nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Theo Reuters, tính đến 13h14 GMT ngày 11/11, giá dầu Brent giao tháng 1/2027 tăng 1,4%, lên 92,81 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 1,3%, lên 87,12 USD/thùng. Đà phục hồi diễn ra sau khi cả hai loại dầu chuẩn đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8 trong phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, dầu Brent có thời điểm xuyên thủng ngưỡng 90 USD/thùng, xuống còn 89,16 USD/thùng, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường sau những phát biểu mang tính hòa dịu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc xung đột với Iran.

Yếu tố tác động trực tiếp đến đợt phục hồi mới nhất là triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran trở nên kém chắc chắn. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong tương lai không xa, đồng thời cho biết Washington và Tehran đang có những trao đổi. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng phát tín hiệu rằng Washington chưa cần tiến hành thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân đang phát huy hiệu quả.

Những tuyên bố này đã thúc đẩy kỳ vọng về khả năng xung đột được kiểm soát, qua đó làm suy giảm phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu. Tuy nhiên, triển vọng ngoại giao nhanh chóng gặp trở ngại khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố Tehran sẽ không cho phép đưa vật liệu hạt nhân đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Đây là một trong những vấn đề then chốt mà Washington muốn đưa vào chương trình nghị sự đàm phán ngay từ giai đoạn đầu.

Theo nhận định của chuyên gia Giovanni Staunovo thuộc UBS, hy vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng trong thời gian tới đang suy yếu, qua đó tạo lực hỗ trợ cho giá dầu. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong lập trường của hai bên, bởi bất kỳ sự đổ vỡ nào trong tiến trình ngoại giao cũng có thể khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông gia tăng trở lại.

Bên cạnh yếu tố ngoại giao, tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là nguồn rủi ro đáng kể đối với thị trường năng lượng. Theo dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông được Reuters dẫn lại, có tới 37 tàu thuyền bị tấn công tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận trong tháng 10, mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trong tháng 11, khu vực này tiếp tục ghi nhận thêm các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Đáng chú ý, một tàu chở dầu đã bốc cháy sau vụ tấn công ngoài khơi Oman, trong khi hai tàu khác được cho là gặp sự cố cháy sau khi va phải thủy lôi. Những diễn biến này cho thấy ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc giảm cường độ giao tranh, hoạt động vận tải dầu khí qua Hormuz cũng khó có thể lập tức trở lại bình thường.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung gia tăng đang tạo sức ép đáng kể lên giá dầu và hạn chế khả năng phục hồi mạnh. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 11 của OPEC, sản lượng khai thác dầu của liên minh OPEC+ trong tháng 10 đã tăng hơn 2 triệu thùng/ngày. Sự gia tăng này phản ánh quá trình khôi phục nguồn cung của các nước thành viên sau những điều chỉnh về hạn ngạch khai thác, đồng thời làm gia tăng lo ngại về khả năng thị trường sẽ đối mặt với tình trạng dư cung nếu nhu cầu tiêu thụ không cải thiện tương ứng.

Một yếu tố khác đáng chú ý là triển vọng nhu cầu dầu tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, vẫn chưa thực sự khởi sắc. Theo MUFG Research, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước, xuống dưới 10 triệu thùng/ngày. Tính chung từ đầu năm, nhập khẩu dầu thô của nước này giảm khoảng 15%, trong khi nhu cầu dầu biểu kiến bình quân giảm khoảng 8%.

Diễn biến này cho thấy hoạt động tích trữ và tiêu thụ dầu tại Trung Quốc chưa tạo được lực kéo đủ mạnh để hấp thụ lượng nguồn cung bổ sung trên thị trường. Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, sự suy yếu của nhu cầu từ Trung Quốc có thể tiếp tục trở thành yếu tố hạn chế đà tăng của giá dầu trong trung hạn.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi sát diễn biến tồn kho dầu thô của Mỹ. Theo số liệu sơ bộ từ các nguồn trong ngành được Reuters dẫn lại, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần gần nhất có thể tăng khoảng 9 triệu thùng. Nếu được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) xác nhận, đây sẽ là tín hiệu cho thấy nguồn cung tại thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đang tương đối dồi dào, qua đó gây thêm sức ép lên giá dầu. Báo cáo tồn kho chính thức của EIA dự kiến sẽ cung cấp thêm cơ sở để giới đầu tư đánh giá cán cân cung - cầu trong ngắn hạn.