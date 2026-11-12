Giá dầu hôm nay 12/11: Hồi phục, thoát đáy 2 tháng sau tuyên bố của Iran

Kết phiên, giá dầu Brent tăng 1,27 USD, tương đương 1,39%, lên 92,76 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 49 cent, hay 0,57%, lên 86,53 USD/thùng.

Reuters đưa tin, người đứng đầu cơ quan an ninh Iran tuyên bố Tehran sẽ không để bất kỳ vật liệu hạt nhân đã làm giàu nào được đưa ra khỏi đất nước. Trong khi đó, Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải nằm trong chương trình nghị sự của bất kỳ cuộc đàm phán ban đầu nào với Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Ở phiên giao dịch trước đó, giá dầu có lúc mất hơn 3 USD/thùng sau khi các quan chức Mỹ hạ thấp khả năng tiến hành thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Giá sau đó thu hẹp đà giảm khi một quan chức an ninh Iran cho biết hai nước chưa tiến hành đàm phán.

Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, cho rằng, giá dầu được hỗ trợ bởi hy vọng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt ngày càng suy yếu.

Mặc dù sản lượng dầu thô của OPEC+ tăng đáng kể trong tháng 10, chủ yếu nhờ Arab Saudi nâng sản lượng, hoạt động hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz vẫn đối mặt nhiều nguy cơ. Dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông cho thấy 37 tàu đã bị tấn công trong tháng 10, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2.

Reuters dẫn nhận định của ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS.com, cho biết những vụ tấn công cho thấy rủi ro đối với hoạt động hàng hải vẫn chưa chấm dứt, bất chấp các tín hiệu ngoại giao tích cực hơn. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận chính trị, hoạt động vận tải biển cũng khó có thể lập tức trở lại bình thường.

Theo báo cáo ngày 10/11 của LSEG Oil Research, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận, việc khôi phục lưu lượng vận tải qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn phụ thuộc vào công tác rà phá thủy lôi, chi phí bảo hiểm và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của các chủ tàu.

Dù phục hồi trong phiên thứ Tư, giá dầu Brent và WTI vẫn lần lượt giảm khoảng 21% và 17% kể từ đầu tháng, chủ yếu do kỳ vọng cuộc xung đột đi đến hồi kết.

Theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 9 triệu thùng trong tuần gần nhất. Báo cáo chính thức của Chính phủ Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Năm, chậm một ngày do kỳ nghỉ lễ Veterans Day hôm thứ Tư.

Trong khi đó, dữ liệu của Kpler cho thấy lượng dầu thô và condensate bị gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đã giảm xuống khoảng 3,8 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô của Arab Saudi và Iraq đã trở lại mức trước xung đột, đồng thời những gián đoạn tại cả hai nước cũng giảm đáng kể.

Liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, các nhà đàm phán hai nước cho biết đã đạt được một số tiến triển sau hai ngày thảo luận hòa bình tại Abu Dhabi, kết thúc hôm thứ Tư. Tuy nhiên, các nhà trung gian Mỹ nhận định hai bên vẫn thiếu lòng tin và còn bất đồng về nhiều vấn đề lớn, trong đó có lãnh thổ.