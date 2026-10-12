Giá dầu hôm nay (12/10): Nhiều tín hiệu dự báo xu hướng tăng

Diễn biến giá dầu thế giới trong những giờ qua cần được nhìn nhận trong bối cảnh thị trường đang phải cân bằng giữa nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột Trung Đông và triển vọng cải thiện nguồn cung nhiên liệu từ Nga, châu Âu.

Điểm đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt dầu diesel vẫn chưa được giải quyết, ngay cả khi sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ đạt mức cao kỷ lục. Điều này cho thấy áp lực trên thị trường năng lượng không chỉ nằm ở lượng dầu thô được khai thác, mà còn ở khả năng chế biến, vận chuyển và phân phối các sản phẩm dầu mỏ đến người tiêu dùng.

Theo Reuters, giá dầu thế giới chốt phiên ngày 9/10 tăng nhẹ sau những biến động mạnh trong tuần. Dầu Brent tăng 44 cent, tương đương 0,42%, lên 104,72 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 36 cent, tương đương 0,39%, lên 91,85 USD/thùng. Tính chung cả tuần, Brent tăng khoảng 2,4%, trong khi WTI tăng khoảng 0,8%. Diễn biến này cho thấy lực mua vẫn hiện diện bất chấp những tín hiệu ngoại giao tích cực giữa Washington và Tehran.

Yếu tố hỗ trợ giá dầu nổi bật nhất là nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại vịnh Mỹ và những bất ổn kéo dài ở Trung Đông. Bão Isaias buộc các doanh nghiệp năng lượng tạm ngừng một phần lớn hoạt động khai thác ngoài khơi Mỹ. Theo Reuters, khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng khai thác dầu ngoài khơi tại khu vực này, đã phải đóng cửa tính đến ngày 8/10. Nguy cơ nguồn cung suy giảm trong ngắn hạn khiến thị trường tiếp tục định giá rủi ro thời tiết, ngay cả khi các nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng địa chính trị có thể hạ nhiệt.

Tại Trung Đông, triển vọng đàm phán Mỹ - Iran đang tạo ra những tín hiệu trái chiều đối với giá dầu. Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc trao đổi với Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh đang diễn ra tích cực và Washington chưa có kế hoạch tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Thông tin này từng gây sức ép giảm giá do làm dịu lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự và gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu cơ sở để khẳng định rủi ro đã được loại bỏ, nhất là khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn đối mặt với những bất ổn an ninh. Đề xuất của Iran về việc khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường này trong vòng bảy ngày vẫn đang được xem xét trong tiến trình trao đổi giữa hai bên.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung nhiên liệu cải thiện đang phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu. Trung Quốc dự kiến nối lại xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu sau thời gian tạm ngừng trong kỳ nghỉ Quốc khánh, qua đó có thể bổ sung thêm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay cho thị trường quốc tế. Động thái này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu chưng cất, nhất là dầu diesel, đang chịu sức ép từ sự gián đoạn tại Nga và Trung Đông. Tuy nhiên, khả năng Trung Quốc nối lại xuất khẩu không đồng nghĩa nguồn cung sẽ lập tức trở lại mức bình thường, bởi quy mô các lô hàng và thời điểm giao hàng vẫn quyết định mức độ cải thiện thực tế.

Một điểm đáng chú ý khác là nguồn cung dầu diesel của Nga đang được đặt vào trung tâm các nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu. Ông Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, tiếp theo là các đợt giao hàng lớn hơn trong tháng 11 và những tháng sau đó. Chính quyền Mỹ cũng tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga để tạo điều kiện cho nguồn cung này. Dù vậy, tác động trực tiếp lên giá dầu thô có thể hạn chế, bởi dầu diesel thành phẩm và dầu thô là hai thị trường có cơ chế cung cầu khác nhau. Việc bổ sung diesel có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường nhiên liệu, nhưng không tự động giải quyết những rủi ro liên quan đến nguồn cung dầu thô và vận tải biển.

Nhìn chung, giá dầu đang chịu tác động đồng thời của ba lực chính: nguy cơ gián đoạn nguồn cung do thời tiết tại Mỹ, bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và triển vọng bổ sung nguồn cung nhiên liệu từ Trung Quốc, Nga.