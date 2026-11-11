Giá dầu hôm nay (11/11): Tiếp tục giảm, Brent mất mốc 90 USD

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11, khi những tín hiệu xuống thang căng thẳng từ Washington đối với Tehran làm suy yếu phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu Brent lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng kể từ cuối tháng 8, trong khi dầu WTI cũng lùi sâu về vùng 84-85 USD/thùng. Bên cạnh triển vọng ngoại giao Mỹ - Iran, sự phục hồi nguồn cung từ các nước OPEC và dấu hiệu dư cung ngày càng rõ nét đang tạo thêm áp lực giảm giá.

Theo Reuters, đến 9h30 GMT ngày 10/11, giá dầu Brent giảm 2,39 USD, tương đương 2,58%, xuống còn 90,18 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 2,11 USD, tương đương 2,43%, xuống 84,74 USD/thùng. Đến 13h34 GMT, Brent tiếp tục giảm 3,15%, xuống 89,65 USD/thùng, còn WTI mất 2,68%, xuống 84,52 USD/thùng. Diễn biến này nối tiếp phiên lao dốc ngày 9/11, khi Brent mất 5,85%, xuống 92,57 USD/thùng, còn WTI giảm 4,38%, xuống 86,85 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu Brent đã giảm khoảng 23% so với mức đỉnh 118 USD/thùng ghi nhận ngày 30/10. Tính chung, thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh mạnh sau giai đoạn giá tăng nóng do những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Yếu tố trực tiếp gây sức ép lên giá dầu trong những giờ qua là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tạm dừng các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran. Sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Qatar tại Nhà Trắng và những lời kêu gọi kiềm chế từ các quốc gia trong khu vực, ông Trump cho biết Washington hiện chưa cần tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Tehran.

Tuyên bố này được thị trường xem là tín hiệu cho thấy chính quyền Mỹ đang ưu tiên giải pháp ngoại giao, thay vì tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự. Trước đó, triển vọng xung đột kéo dài đã khiến giới đầu tư lo ngại dòng chảy dầu khí qua eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, qua đó đẩy giá dầu lên cao.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và chưa có dấu hiệu từ bỏ sức ép kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, việc Washington tạm thời không tiến hành các cuộc tấn công mới đã đủ để thị trường điều chỉnh lại mức độ rủi ro địa chính trị được phản ánh trong giá dầu.

Theo các nhà phân tích được Reuters dẫn lời, những cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, nhưng chưa leo thang đến mức buộc thị trường phải đưa thêm một khoản bù rủi ro đáng kể vào giá dầu. Nói cách khác, giới đầu tư đang chuyển từ kịch bản gián đoạn nguồn cung trên diện rộng sang đánh giá khả năng các sự cố an ninh chỉ gây ảnh hưởng cục bộ và ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, những thay đổi trong cán cân cung - cầu đang trở thành nguyên nhân quan trọng khiến giá dầu suy yếu. Theo Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 10 đã tăng, chủ yếu nhờ Ả Rập Xê-út, Kuwait và Iraq gia tăng khai thác, bất chấp những hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu vẫn tồn tại.

Sự phục hồi sản lượng của các thành viên OPEC diễn ra trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông đang dần được khôi phục, đặc biệt khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng trở lại. Điều này làm giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từng khiến thị trường lo ngại trong giai đoạn xung đột leo thang.

Theo ước tính của JPMorgan, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã chuyển sang trạng thái dư cung khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Tình trạng này xuất phát từ sự gia tăng nguồn cung, trong khi nhu cầu tiêu thụ chịu sức ép từ giá năng lượng cao và những khó khăn của kinh tế toàn cầu.

Ở chiều nhu cầu, triển vọng tiêu thụ dầu tại Trung Quốc tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Theo MUFG Research, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 vẫn thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái, dù lượng nhập khẩu đã phục hồi so với tháng trước. Tuy nhiên, Reuters lại ghi nhận lượng dầu thô nhập khẩu của nước này trong tháng 10 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3. Hai số liệu phản ánh hai cách so sánh khác nhau: diễn biến theo tháng và theo năm. Vì vậy, sự phục hồi nhập khẩu trong ngắn hạn chưa đủ để khẳng định nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc đã lấy lại đà tăng trưởng bền vững.

Trong khi thị trường tập trung vào triển vọng hạ nhiệt xung đột Trung Đông, cuộc chiến Nga - Ukraine tiếp tục tạo ra những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Đáng chú ý, ngày 10/11, Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, UAE, dưới sự trung gian của Washington. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa ba bên kể từ tháng 2/2026. Tiến trình đàm phán đang thu hút sự quan tâm của thị trường bởi khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình có thể dẫn tới những thay đổi trong chính sách trừng phạt Nga, hoạt động xuất khẩu dầu và các dòng chảy thương mại năng lượng.