Giá dầu hôm nay 11/11: Giảm phiên thứ 2 liên tiếp, chạm đáy 2 tháng

Đầu phiên, giá dầu có lúc giảm hơn 3 USD/thùng, nhưng thu hẹp đà mất giá sau khi quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mayadeen tuyên bố Tehran và Washington hiện không tiến hành đàm phán.

Kết phiên, giá dầu Brent giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 91,49 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ mất 81 cent, hay 0,9%, còn 86,04 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8 trong phiên thứ hai liên tiếp, đồng thời tiếp tục nằm trong vùng quá bán theo các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Sức ép giảm giá xuất hiện sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã thông báo với các đồng minh thuộc Nhóm G7 rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả. Do đó, Tổng thống Donald Trump không cần triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ông Rubio đưa ra nhận định này tại cuộc họp của các ngoại trưởng G7 ở Paris, với sự tham dự của đại diện Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu.

Một yếu tố khác được thị trường theo dõi là cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, đánh dấu vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2. Bộ trường Ngoại giao Rubio mô tả cuộc gặp do Mỹ làm trung gian là có kết quả tích cực, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo số liệu của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Arab Saudi. Vì vậy, nếu đạt được thỏa thuận hòa bình, khả năng Nga gia tăng xuất khẩu có thể tạo thêm nguồn cung cho thị trường.

Dữ liệu của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng cao hơn dự báo. Điều này khiến nhà đầu tư đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 lớn hơn.

Thị trường lao động vẫn vững chắc, kinh tế tăng trưởng bền bỉ và lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong gần 6 năm qua là những yếu tố có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay vốn, qua đó có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm chậm nhu cầu tiêu thụ dầu. Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông đã khiến người tiêu dùng trên thế giới cắt giảm sử dụng dầu.

Trong triển vọng mới nhất, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 xuống còn 102,4 triệu thùng/ngày trong năm 2026.