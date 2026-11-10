Giá dầu hôm nay 10/11: Giảm mạnh, Brent thấp nhất từ cuối tháng 8

Chốt phiên giao dịch chính thức, giá dầu Brent giảm 5,75 USD, tương đương 5,85%, xuống còn 92,57 USD/thùng. Sau khi thị trường chốt phiên, giá tiếp tục đi xuống và mức giảm có thời điểm đã vượt 7 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu WTI cũng mất 3,98 USD, hay 4,38%, còn 86,85 USD/thùng. Trong giao dịch sau phiên, giá WTI giảm thêm hơn 5 USD/thùng.

Đà đi xuống diễn ra sau khi dầu Brent đã mất 16% trong tuần trước, đánh dấu mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Thị trường đang phản ứng trước những tín hiệu cho thấy Washington có thể tránh mở rộng xung đột quân sự nhằm vào Tehran. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump cho biết gần như chắc chắn sẽ không ra lệnh nối lại các cuộc tấn công Iran trong thời gian các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn.

Theo các nhà phân tích của TACenergy, tuyên bố này đã khuyến khích giới giao dịch đặt cược vào khả năng đạt được hòa bình, dù tình hình thực địa chưa cho thấy giao tranh giảm bớt. Cả Mỹ và Iran đều thông báo các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong hoặc gần eo biển Hormuz.

Các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì trong khu vực. Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai, ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Oman nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo đảm an ninh hàng hải và các tuyến vận tải biển.

Tổng thống Donald Trump cũng dự kiến gặp Thủ tướng Qatar trong ngày thứ Hai. Qatar là một trong những quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong khủng hoảng. Dù vậy, các quan chức cấp cao Mỹ và vùng Vịnh vẫn hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong thời gian gần.

Trong khi đó, Iraq cho biết đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc cho phép dầu xuất khẩu của nước này đi qua eo biển Hormuz theo một tuyến hàng hải gần Oman. Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein đưa ra thông tin này trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera hôm Chủ nhật.

Theo Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức cao là một trong những yếu tố khiến các hợp đồng dầu thô tiếp tục chịu áp lực bán.

Bất chấp kỳ vọng căng thẳng dịu xuống, những sự cố an ninh mới cho thấy nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn chưa được loại bỏ.

Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia dẫn lời một nguồn tin thuộc Bộ Năng lượng, một đám cháy tại khu vực Medina đã được dập tắt sau vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này. Vụ việc không gây thương vong và không ảnh hưởng đến hoạt động của đường ống.

Một diễn biến khác liên quan đến lực lượng Houthi tại Yemen. Lực lượng này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm Chủ nhật nhằm vào văn phòng của tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco tại trung tâm khu tài chính ở thủ đô Riyadh.

Công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates nhận định các sự cố liên quan đến tàu chở dầu và vụ tấn công nhằm vào văn phòng Aramco cho thấy những rủi ro đối với hoạt động hàng hải và an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, giá dầu lại đang phản ánh một kịch bản ít gián đoạn nguồn cung hơn.

Ngoài những diễn biến địa chính trị, các dấu hiệu suy yếu của thị trường dầu vật chất cũng góp phần tạo áp lực giảm giá.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Hai của Morgan Stanley, giá dầu Brent giao ngay Dated Brent, mức giá tham chiếu được sử dụng để định giá các lô hàng dầu vật chất trên toàn cầu, đã giảm xuống dưới giá hợp đồng Brent kỳ hạn gần nhất. Diễn biến này phản ánh sự suy yếu của thị trường dầu giao ngay.

Một số nhà phân tích cho rằng cán cân cung cầu dầu mỏ toàn cầu đang có dấu hiệu chuyển sang trạng thái dư cung trở lại, khi giá năng lượng cao khiến nhu cầu tiêu thụ suy giảm. Báo cáo của JPMorgan công bố tuần trước ước tính lượng dầu dư thừa trên toàn cầu trong tháng 10 vào khoảng 1,4 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, sản lượng của OPEC tiếp tục tăng. Khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu thô của 11 thành viên OPEC tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong tháng 10 so với tháng trước, đạt 22,87 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia, Kuwait và Iraq là những nước đóng góp chủ yếu vào mức tăng này, bất chấp các hạn chế vẫn ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Tại Mỹ, một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters hôm thứ Hai cho thấy dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được dự báo giảm trong tuần trước. Tuy nhiên, lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của nước này đã xuống còn 279,5 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982, theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ.