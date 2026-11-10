Giá dầu hôm nay (10/11): Duy trì xu hướng giảm

Kỳ vọng Mỹ và Iran tiến gần hơn tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột đang lấn át những lo ngại về an ninh hàng hải tại Trung Đông, trong khi triển vọng dư cung dầu mỏ toàn cầu ngày càng rõ nét cũng tạo thêm sức ép lên thị trường.

Trong phiên giao dịch ngày 9/11, giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống dưới 97 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ lùi về quanh 89-90 USD/thùng. Theo Reuters, vào khoảng 10h11 GMT, giá dầu Brent giảm 75 cent, tương đương 0,75%, xuống còn 97,57 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 38 cent, tương đương 0,4%, xuống 90,45 USD/thùng. Đà giảm tiếp diễn sau khi cả hai loại dầu chủ chốt đều trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, trong đó giá Brent mất khoảng 16%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020.

Yếu tố quan trọng nhất chi phối tâm lý thị trường hiện nay là những tín hiệu hạ nhiệt trong quan hệ Mỹ - Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết khả năng Washington tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran là rất thấp nếu tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tiếp tục đạt tiến triển. Tuyên bố này đã phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ chiến sự leo thang trở lại, đặc biệt sau khi ông Trump trước đó từng phát tín hiệu có thể nối lại các hoạt động quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Thị trường đang đặt cược vào khả năng các nỗ lực ngoại giao sẽ giúp giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông, qua đó từng bước loại bỏ phần bù rủi ro địa chính trị đã đẩy giá dầu lên những mức cao trong nhiều tháng qua. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, với việc đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội vào tay đảng Dân chủ, cũng được một bộ phận nhà đầu tư xem là yếu tố có thể làm gia tăng sức ép chính trị đối với chính quyền Tổng thống Trump trong việc tiếp tục theo đuổi cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt xung đột chưa đồng nghĩa với việc những rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu khí tại Trung Đông đã được giải quyết. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại vẫn tiếp diễn tại khu vực eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trên những tuyến hàng hải mà Tehran cho là không được phép đi qua. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố thực hiện cuộc tấn công nhằm vào văn phòng của Saudi Aramco tại Riyadh, làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột tiếp tục lan rộng và đe dọa các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê-út.

Những diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ đang đứng trước hai lực tác động trái chiều. Một mặt, triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Washington và Tehran làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong tương lai. Mặt khác, các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng cho thấy hệ thống vận chuyển dầu khí tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Dù vậy, trong bối cảnh dòng chảy dầu thô từ khu vực vùng Vịnh đang phục hồi, các nhà đầu tư hiện có xu hướng ưu tiên đánh giá triển vọng nguồn cung thay vì phản ứng quá mức trước những sự cố an ninh riêng lẻ.

Đáng chú ý, triển vọng dư cung đang trở thành yếu tố gây sức ép ngày càng lớn đối với giá dầu. Theo JPMorgan, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã chuyển sang trạng thái dư cung khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và mức dư cung có thể mở rộng lên 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phục hồi nhanh chóng của nguồn cung Trung Đông, sản lượng gia tăng tại Mỹ, Brazil và Canada, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu vẫn chưa cho thấy sự cải thiện tương xứng.

Số liệu từ Vortexa được Reuters dẫn lại cho thấy, xuất khẩu dầu thô và condensate từ khu vực Vùng Vịnh trong tháng 10 đạt trung bình khoảng 14 triệu thùng/ngày, tương đương 86% mức trước khi xung đột bùng phát. Đây là sự phục hồi đáng kể so với giai đoạn nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng do những bất ổn tại eo biển Hormuz. Nếu các hoạt động vận tải biển tiếp tục được khôi phục và các tuyến xuất khẩu dầu chủ chốt vận hành ổn định hơn, lượng dầu quay trở lại thị trường quốc tế có thể tiếp tục gia tăng trong những tuần tới.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dầu cũng đang đối mặt với những trở ngại. Mặt bằng giá năng lượng cao trong thời gian dài đã gây sức ép lên hoạt động kinh tế và khả năng chi trả của người tiêu dùng, đặc biệt tại những nền kinh tế nhập khẩu năng lượng lớn. Bên cạnh đó, sự phục hồi không đồng đều của các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông và một số khu vực khác khiến khả năng hấp thụ lượng dầu thô bổ sung của thị trường vẫn còn hạn chế. Điều này càng làm gia tăng nguy cơ mất cân đối cung - cầu trong những tháng cuối năm.

Theo Reuters, giới phân tích của JPMorgan nhận định tình trạng dư cung có thể tiếp tục mở rộng nếu sản lượng phục hồi nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ. Đây là một trong những lý do khiến thị trường dầu mỏ ngày càng thận trọng với triển vọng giá trong ngắn hạn, bất chấp những rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Ở một diễn biến khác, hoạt động quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục tạo thêm yếu tố bất ổn đối với nguồn cung năng lượng. Chính quyền vùng Leningrad của Nga cho biết một nhà máy lọc dầu tại Kirishi đã xảy ra hỏa hoạn sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine. Những vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga có thể ảnh hưởng đến công suất lọc dầu và nguồn cung các sản phẩm nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel. Tuy nhiên, tác động của những sự cố này hiện chưa đủ lớn để đảo ngược xu hướng suy yếu chung của giá dầu thô.