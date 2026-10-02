Giá dầu hôm nay 02/10: Brent tăng hơn 4% khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12, hiện là hợp đồng tháng gần nhất, chốt phiên ở mức 102,31 USD/thùng, tăng 4,28 USD, tương đương 4,37%. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,45 USD, hay 2,71%, lên 92,87 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch, giá dầu ban đầu giảm khoảng 1% nhưng đảo chiều tăng sau khi Reuters đưa tin các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đình chỉ xuất khẩu các sản phẩm dầu sang các thị trường ngoài Hong Kong và Macau cho đến khi có thông báo mới. Reuters dẫn lời bốn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, PetroChina cũng đã hủy một số lô hàng xuất khẩu trong tháng 10.

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu vốn đã chịu sức ép do nguồn cung diesel và các sản phẩm lọc dầu khác bị gián đoạn. Cơ sở hạ tầng lọc dầu tại Vùng Vịnh và Nga bị hư hại, trong khi Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel đến hết tháng 10.

Cũng theo Reuters, tình trạng thiếu diesel được dự báo có thể kéo dài sang năm 2027 khi lượng nhiên liệu tồn kho trên toàn cầu đang ở mức thấp. Nga, một trong những nước xuất khẩu nhiên liệu lớn, cũng cho biết chưa nối lại nguồn cung diesel cho thị trường quốc tế trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow vẫn còn hiệu lực.

Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, cho rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu cho thấy những lo ngại về khả năng cung ứng các sản phẩm dầu trong nước. Thị trường hiện cũng theo dõi liệu động thái này có khiến Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu thô hay không, trong bối cảnh tồn kho dầu thô và nhiên liệu của nước này gần đây giảm.

Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu được xem là một nguồn gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu vốn đã thiếu hụt. Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định tác động từ việc Trung Quốc giảm xuất khẩu có thể nhỏ hơn lượng nguồn cung sản phẩm lọc dầu bị mất từ Nga và Trung Đông, nhưng vẫn khiến thị trường nhiên liệu toàn cầu thêm căng thẳng.

Trong khi đó, Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang đưa thêm một tàu sân bay và tới 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc các phương án liên quan đến Iran. Thông tin này làm gia tăng lo ngại căng thẳng quân sự có thể tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Iran cũng chưa đạt được tiến triển rõ rệt trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Reuters dẫn báo cáo của dịch vụ tình báo hàng hải Marisks cho biết, ba tàu chở dầu treo cờ Liberia đã bị các vật thể không xác định tấn công khi đi qua eo biển Hormuz hôm thứ Ba.

Theo Reuters, Iran đang chuẩn bị phản ứng mạnh hơn nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, đồng thời vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao. Những diễn biến này làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường có vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Những gián đoạn kéo dài trên thị trường dầu và nhiên liệu đã khiến các nhà phân tích nâng dự báo giá Brent bình quân năm 2026 lên 89,05 USD/thùng, theo một khảo sát của Reuters. Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung đang dần cải thiện tại một số khu vực có thể hạn chế đà tăng giá.

Arab Saudi đã nối lại hoạt động bốc dầu lên tàu tại Yanbu hôm thứ Ba sau khi khởi động lại đường ống Đông-Tây. Goldman Sachs cũng ước tính xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh, bao gồm cả lượng dầu được vận chuyển bằng những tàu tắt bộ phát đáp định vị, đã phục hồi lên khoảng 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương mức trung bình năm 2025.

Xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh đã tăng gấp đôi trong tháng 9, theo Goldman Sachs, cho thấy một phần nguồn cung bị gián đoạn trước đó đang dần quay trở lại thị trường.