Giá dầu hôm nay 01/10: Tăng khi đàm phán Mỹ-Iran đình trệ

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 11, đáo hạn trong ngày thứ Tư, tăng 91 cent, tương đương 0,9%, lên 103,50 USD/thùng. Hợp đồng Brent tháng 12 có khối lượng giao dịch lớn hơn tăng 1,87 USD, tương đương 1,9%, lên 98,03 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,04 USD, hay 1,2%, lên 90,42 USD/thùng.

Tính cả tháng, Brent tăng khoảng 14%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7, trong khi WTI tăng khoảng 5%.

Những diễn biến xung quanh đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với thị trường. Qatar hôm thứ Ba cho biết nước này hy vọng hoạt động ngoại giao con thoi giữa Tehran và Washington có thể mở đường cho một bước đột phá.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các thông tin do Axios và CNN đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng Washington có thể sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt và giải phóng một số khoản tiền của Iran bị phong tỏa để đổi lấy những bước đi cụ thể của Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân.

Trong khi triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng, dòng dầu từ Trung Đông lại có dấu hiệu phục hồi. Arab Saudi hôm thứ Ba nối lại hoạt động bốc dầu lên tàu tại cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ sau khi khởi động lại đường ống Đông-Tây.

Goldman Sachs ước tính xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh đã phục hồi lên 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương mức trung bình của năm 2025. Theo ngân hàng này, xuất khẩu đã tăng gấp đôi trong tháng 9.

JPMorgan cũng ước tính mức bình quân 10 ngày của tổng xuất khẩu dầu trong 5 ngày qua đạt 20,5 triệu thùng/ngày, tương đương 89% mức của năm 2025.

Nguồn cung dầu thô phục hồi có thể làm giảm bớt áp lực tăng giá bắt nguồn từ nguy cơ thiếu hụt dầu. Tuy nhiên, thị trường các sản phẩm lọc dầu vẫn chịu sức ép do nguồn cung hạn chế và chi phí vận tải cao. Các nhà phân tích tại MUFG cho rằng những yếu tố này có thể khiến toàn bộ thị trường năng lượng tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt.

Trong khi đó, các nước OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11 khi nhóm họp vào Chủ nhật, theo hai nguồn tin nắm rõ vấn đề được Reuters dẫn lời.

Tại Mỹ, diễn biến tồn kho nhiên liệu đang hỗ trợ giá dầu, dù tồn kho dầu thô tăng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho xăng giảm 1,7 triệu thùng trong tuần trước xuống 204,4 triệu thùng, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm diesel và dầu sưởi, giảm 2,3 triệu thùng xuống 105,2 triệu thùng.

Ngược lại, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 922.000 thùng lên 427,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/9. Mức tăng này trái với dự báo giảm 264.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho giá dầu. Bộ Thương mại Mỹ cho biết lạm phát trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, qua đó làm giảm khả năng Fed phải tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10. Triển vọng lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng.