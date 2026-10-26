Giá dầu hạ nhiệt giữa kỳ vọng căng thẳng Trung Đông dịu bớt

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong phiên chiều 26/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống nhờ kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran dịu bớt.

Tuần trước, giá dầu đã tăng vọt lên gần mức cao nhất trong 6 tháng. Song các cuộc tấn công liên tục nhằm vào nhà sản xuất chủ chốt Saudi Arabia vẫn khiến giới đầu tư thận trọng.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 44 phút giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,7% xuống 101,51 USD/thùng; còn giá dầu Brent giảm 1,28% xuống 115,23 USD/thùng.

Trong phiên cuối tuần trước (23/10), giá dầu chốt phiên tăng gần 3 USD, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent tăng 6% và giá dầu WTI tăng 2,3%.

Bà Vandana Hari, nhà sáng lập Vanda Insights, đơn vị cung cấp phân tích thị trường dầu mỏ, cho rằng lo ngại về việc xung đột quân sự tái diễn tại Trung Đông, yếu tố thúc đẩy phần lớn đà tăng của giá dầu thô tuần trước, đã dịu bớt trong phiên 26/10. Đây là yếu tố thúc đẩy phần lớn đà tăng của giá dầu thô tuần trước.

Tuy nhiên, theo bà, sự tạm lắng này có thể không kéo dài. Tuần trước Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Vì vậy, bà dự báo giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh, với rủi ro nghiêng về phía tăng giá.

Dù có các cuộc đàm phán qua trung gian, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trong cuối tuần. Lực lượng Houthi cho biết đã tấn công một sân bay và các cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia vào ngày 24/10.

Các doanh nghiệp vẫn đang điều chỉnh trước tác động của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Xung đột này làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb.

Cùng ngày 26/10, các bộ trưởng phụ trách năng lượng của Saudi Arabia và Singapore cho biết tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Aramco sẽ bắt đầu lưu trữ dầu thô tại Singapore từ nửa cuối năm 2027, nhằm tăng khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng của Saudi Aramco trong khu vực.

Bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận thông tin thị trường tại công ty môi giới Phillip Nova của Singapore, nhận định rủi ro nguồn cung quanh eo biển Hormuz vẫn hiện hữu rõ rệt.

Theo bà, đà giảm hiện nay phản ánh việc nhà đầu tư điều chỉnh vị thế và quản trị rủi ro, hơn là sự cải thiện thực chất của tình hình nguồn cung.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cũng củng cố những lo ngại về nguồn cung.

Phát biểu tại một sự kiện ngành ở Singapore hôm 26/10, ông cho biết không kỳ vọng thị trường năng lượng năm 2027 sẽ trở lại mức như trước cuộc chiến Iran./.