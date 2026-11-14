Giá dầu giảm tuần thứ hai liên tiếp trước lo ngại dư cung

Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm bán xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chốt phiên 13/11, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2 xu Mỹ, tương đương 0,02%, lên 95,84 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 18 xu Mỹ, tương đương 0,2%, xuống 88,56 USD/thùng.

Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của cả hai loại dầu tiêu chuẩn. Trong tuần trước, giá dầu Brent đã giảm 16%, còn dầu WTI mất 13%. Dù phục hồi trong hai phiên 11–12/11, giá dầu vẫn không bù được mức giảm mạnh vào đầu tuần.

Trong phiên cuối tuần, thị trường tập trung vào báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho thấy lượng dầu dư thừa trên toàn cầu gia tăng. Cùng với việc rủi ro địa chính trị từ cuộc xung đột Mỹ–Israel với Iran giảm bớt, thông tin này khiến lo ngại về thiếu hụt nguồn cung dần nhường chỗ cho sức ép dư cung.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định nếu cách đây vài tháng, nỗi lo lớn nhất của thị trường là thiếu dầu thì hiện nay, mối lo nổi bật lại là nguồn cung dư thừa.

Triển vọng tiêu thụ tại Mỹ cũng gây sức ép lên giá dầu. Theo số liệu công bố ngày 12/11 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô và nhiên liệu của nước này tăng trong tuần trước, do nhu cầu đối với các sản phẩm lọc dầu yếu đi và lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh.

Bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi, cho rằng việc dự trữ dầu thô và nhiên liệu cùng tăng cho thấy triển vọng tiêu thụ tương đối trầm lắng, góp phần kéo giá dầu xuống. Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục kìm hãm đà giảm. Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, nhận định thị trường đang chịu tác động trái chiều giữa lượng dầu từ Trung Đông gia tăng và sự bế tắc trong các vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không cần một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Washington tiếp tục tập trung vào biện pháp phong tỏa và gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, rủi ro vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn hiện hữu. Quân đội Iran ngày 12/11 cho biết 4 tàu chở dầu đã bị tấn công trên tuyến đường biển này sau khi phớt lờ cảnh báo. Cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công một trạm bơm trên đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia, một cơ sở dầu khí tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ và một tòa nhà của tập đoàn Aramco ở thủ đô Riyadh.

Những thông tin trái chiều về triển vọng hòa bình và an ninh nguồn cung khiến giá dầu biến động mạnh trong tuần. Đầu tuần (phiên 9/11), thị trường giảm sâu sau khi Tổng thống Trump hạ thấp khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, với điều kiện các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột có tiến triển.

Sang ngày 10/11, giá dầu tiếp tục đi xuống, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8, sau khi các quan chức Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân đang phát huy hiệu quả, làm giảm nhu cầu triển khai thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ngoài yếu tố địa chính trị, số liệu lạm phát tại Mỹ cao hơn dự kiến cũng gây bất lợi cho thị trường dầu. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh hơn làm dấy lên lo ngại chi phí vay vốn cao sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá dầu đảo chiều tăng trong phiên 11/11, khi Iran tuyên bố không cho phép chuyển vật liệu hạt nhân làm giàu ra khỏi lãnh thổ, làm suy giảm kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng. Đà phục hồi mạnh lên trong phiên 12/11, sau các thông tin về những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng Saudi Arabia và tàu chở dầu tại Hormuz.

Dù vậy, các dấu hiệu nguồn cung gia tăng tiếp tục hạn chế xu hướng đi lên. Theo khảo sát mới đây từ giới truyền thông, sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 10/2026 tăng 1,38 triệu thùng/ngày so với tháng trước đó, lên 22,87 triệu thùng/ngày, chủ yếu nhờ Saudi Arabia, Kuwait và Iraq. Trong đánh giá công bố tuần trước, JPMorgan ước tính thị trường toàn cầu dư thừa khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2026, khi giá cao làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ.