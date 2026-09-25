Giá dầu giảm trước kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 38 xu Mỹ, hay 0,36%, xuống 106,22 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,11 USD, hay 1,17%, xuống 93,50 USD/thùng.

Các nguồn thạo tin cho biết, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tại New York đang thăm dò một lộ trình từng bước để chấm dứt chiến tranh. Lộ trình này bao gồm việc Iran mở lại eo biển Hormuz và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Trước đó vào ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng quyền quyết định thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran thuộc về phía Mỹ.

Ông Tim Waterer, Chuyên gia phân tích của công ty KCM Trade, nhận định rằng những hy vọng về mặt ngoại giao về cơ bản đang giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu trước các đợt tập kích quân sự mới nhất tại Trung Đông, nhờ đó giá dầu thô đã hạ nhiệt đôi chút bất chấp các cuộc tấn công.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,7%, trong khi giá dầu WTI giảm 7,2%. Mức chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu WTI đã nới rộng lên tới 12,50 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Mối lo ngại về việc Mỹ có thể cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel — động thái có thể khiến thị trường nội địa dư cung — là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa giá này. Thông thường, giá hai loại dầu tiêu chuẩn này thường tăng giảm cùng chiều dù dầu WTI của Mỹ thường được bán với giá thấp hơn.

Bà Sugandha Sachdeva, Nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet có trụ sở tại New Delhi, phân tích thêm rằng dầu Brent đang chịu ảnh hưởng từ rủi ro địa chính trị đáng kể do nguồn cung từ Vùng Vịnh tiếp tục bị hạn chế, trong khi sản lượng và lượng tồn kho cao hơn của Mỹ đang giữ giá dầu WTI ở mức thấp hơn đáng kể so với dầu Brent.