Giá dầu giảm sau tín hiệu khả quan về xung đột Nga - Ukraine

Tiếp nhiên liệu cho ô tô tại một cây xăng ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Vào lúc 6h27 GMT (13h27 giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 11 xu Mỹ, tương đương 0,11%, xuống 104,61 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 49 xu Mỹ, tương đương 0,53%, xuống 91,36 USD/thùng. Trước đó, giá cả hai loại dầu chuẩn này đều có thời điểm giảm hơn 1% trong phiên.

Giá dầu diesel giao dịch trên sàn ICE giảm 3%, xuống 1.436 USD/tấn, sau khi Tổng thống Trump hôm 9/10 cho biết Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel (tương đương 2,25 triệu thùng) cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Ông Trump cho biết Nga sẽ cung cấp thêm 500.000 tấn dầu diesel trong tháng 11 và tiếp tục bổ sung 1 triệu tấn “ngay sau đó”.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu tiêu thụ dầu diesel toàn cầu được dự báo ở mức gần 29 triệu thùng/ngày.

Hôm 11/10, ông Trump cũng bất ngờ thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vẫn đang chờ các thông tin chi tiết về thỏa thuận này, trong khi phía Nga chưa đưa ra bình luận.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại công ty KCM Trade, nhận định những thông báo trên đã giúp giảm bớt một phần áp lực tức thời đối với nguồn cung. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi về tính xác thực và thời gian duy trì của thỏa thuận ngừng bắn. Nếu chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy thỏa thuận sẽ được thực thi, mức giảm của giá dầu nhiều khả năng vẫn hạn chế.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol ngày 11/10 cho biết, các nước thành viên cần đánh giá xem có cần giải phóng thêm dầu diesel từ kho dự trữ hay không. Những nước chưa thực hiện đầy đủ cam kết xuất kho cần đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên dầu diesel.

Xung đột tại Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu Brent duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng. Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay quốc tế Riyadh hôm 10/10, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trong khi đó, giới chức Saudi Arabia cho biết một vụ tấn công mới nhằm vào sân bay này xảy ra ngày 11/10 cũng khiến nhiều người bị thương.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent vào tháng 12 lên 90 USD/thùng, so với mức 85 USD/thùng trước đó. Nhóm chuyên gia do ông Daan Struyven đứng đầu cho biết trong một báo cáo rằng ngân hàng vẫn giữ kịch bản cơ sở, theo đó việc nguồn cung dầu từ Trung Đông dần thích ứng với tình hình sẽ giúp giá dầu thô giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột leo thang trở lại vẫn có thể khiến giá tăng mạnh.

Tại Vịnh Mexico, các tập đoàn năng lượng lớn gồm Shell, Chevron và BP đang tìm cách bố trí lại nhân sự và khôi phục hoạt động khai thác tại các giàn khoan sau khi bão Isaias đổ bộ vào sáng sớm 10/10 (giờ địa phương).