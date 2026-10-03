Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Cơ sở lọc dầu ở Anh, ngày 2/10/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ dẫn đầu đà giảm khi mất 1,76 USD (tương đương 1,9%), lùi sâu về mốc 91,11 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế cũng giao dịch ổn định quanh mức 102,25 USD/thùng, giảm nhẹ so với đỉnh căng thẳng trước đó. Dù vậy, thị trường vẫn chưa thể lao dốc sâu do các nhà đầu tư vẫn lo ngại trước các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là việc Mỹ triển khai tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine.

Giới phân tích cho rằng bước ngoặt lớn của thị trường ngày hôm nay hoàn toàn định hình từ 3 quyết sách đồng bộ sau cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Đầu tiên là ưu tiên hạ nhiệt thị trường diesel bán lẻ, trong đó chiến dịch xả kho 100 triệu thùng dầu sẽ được thực hiện khẩn cấp trong vòng 4 tháng dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Nhằm đối phó trực diện với cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu, G7 thống nhất sẽ tung một lượng lớn dầu diesel thành phẩm ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên để cứu vãn các trạm xăng bán lẻ toàn cầu mà không phải mất thời gian chờ lọc dầu.

Quyết sách thứ hai là Mỹ rút cảnh báo cấm xuất khẩu, G7 cam kết mở cửa tự do: Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington sẽ rút lại ý định áp đặt lệnh cấm xuất khẩu diesel. Đồng thời, khối G7 cũng ra tuyên bố chung cam kết duy trì dòng chảy thương mại thông suốt, không áp đặt bất kỳ biện pháp hạn chế trao đổi năng lượng nào lẫn nhau.

Cuối cùng là đồng bộ hóa công suất các nhà máy lọc dầu. Để giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt dầu diesel tinh luyện, các nước phương Tây đang lên kế hoạch phối hợp kỹ thuật chưa từng có, theo đó các quốc gia sẽ điều chỉnh và sắp xếp lại lịch bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo các nhà máy lọc dầu lớn trong khu vực không đồng loạt đóng cửa cùng một lúc, đồng thời duy trì công suất tối đa trong các tuần tới.

Các chuyên gia nhận định hành động mở kho quyết liệt và kịp thời của G7 chính là "liều thuốc hạ sốt" cần thiết cho nền kinh tế thế giới. Dù chặng đường phía trước còn nhiều bất ổn, bước đi này được kỳ vọng sẽ giữ cho giá xăng dầu toàn cầu không tiếp tục vượt tầm kiểm soát trong ngắn hạn.