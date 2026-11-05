Giá dầu giảm phiên thứ tư liên tiếp sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Trong ảnh: Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch 5/11 tại thị trường châu Á, đánh dấu phiên đi xuống thứ tư liên tiếp, khi thị trường dự đoán nguy cơ leo thang cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran giảm dần sau khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump không giành lợi thế trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra trong tuần này.

Cuối phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 80 xu Mỹ, tương đương 0,85%, xuống 93,82 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,2 USD, tương đương 1,36%, xuống 86,92 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm hơn 8% trong phiên trước đó, chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Theo hai nguồn tin thân cận với giới chức chính phủ các nước vùng Vịnh ngày 4/11, việc đảng Cộng hòa thất thế trong Quốc hội có thể khiến Tổng thống Trump có thêm động lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Khi đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội và có khả năng hạn chế các lựa chọn quân sự của Nhà Trắng, nguy cơ Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran được đánh giá là đã giảm bớt.

Việc giải quyết xung đột có thể giúp khôi phục hoạt động vận chuyển dầu từ Trung Đông. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo triển vọng chấm dứt xung đột vẫn còn nhiều bất ổn.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, cho rằng giá dầu sẽ còn biến động mạnh do tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, trong khi lượng dầu dự trữ chiến lược trên toàn cầu đã giảm xuống mức rất thấp. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn trước khi Quốc hội mới do đảng Dân chủ kiểm soát chính thức nhậm chức vào tháng 1/2027.

Theo các nhà phân tích, lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với phần lớn nguồn cung dầu từ vùng Vịnh, đã phục hồi gần mức trước xung đột, dù chi phí vận chuyển vẫn cao hơn.

Về tình hình cung cầu tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 4/11 cho biết lượng dầu thô, xăng và các sản phẩm dầu chưng cất tồn kho của nước này đều giảm trong tuần trước, trong bối cảnh nhu cầu đạt mức cao nhất trong một năm.