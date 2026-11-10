Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp

Một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 59 phút ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,7%, xuống 90,99 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,8%, xuống 85,20 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều có thời điểm giảm khoảng 2% trong phiên này.

Trong phiên trước, giá dầu Brent chốt phiên giảm 5,85% sau khi tụt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch tạm hoãn các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran sau những lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, nhận định tâm lý thị trường lúc này vẫn tập trung vào thái độ ôn hòa hơn của Mỹ đối với Iran kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cho biết thêm, dù các vụ tấn công tàu thuyền xung quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chúng chưa nghiêm trọng đến mức đẩy chi phí rủi ro mới vào giá dầu.

Giá dầu Brent đã giảm khoảng 22% so với mức đỉnh 6 tháng là 118 USD/thùng được thiết lập vào ngày 30/10, trong bối cảnh những lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng tại Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã hạ nhiệt.

Tuy nhiên, những lo ngại về khả năng gián đoạn vận tải biển vẫn còn. Ông Gregory Brew, chuyên gia phân tích cấp cao tại Eurasia Group, cho rằng bất chấp đà bán tháo diễn ra gần đây, giá dầu Brent khó có khả năng giảm xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng nếu không có một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng như những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng bền vững hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng rủi ro đối với ngành vận tải biển vẫn ở mức cao do Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.