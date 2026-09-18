Giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp khi lo ngại nguồn cung hạ nhiệt

Theo Oilprice, lúc 10 giờ 30 phút ngày 18-9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,79 USD, tương đương 0,75%, xuống còn 104,0 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,61 USD, tương đương 0,60%, xuống còn 101,3 USD/thùng.

Thị trường phần lớn không phản ứng mạnh trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen ngày 17-9 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới, làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng.

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng trong tuần này, sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết hoạt động bơm dầu thô tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, đã bị đình chỉ và nước này đã hủy một số chuyến giao dầu cho khách hàng châu Âu. Yanbu được cung cấp dầu thông qua tuyến đường ống Đông - Tây.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu (18-9). Ảnh minh họa: Reuters

Các nguồn tin trong ngành trao đổi với Reuters đưa ra những đánh giá khác nhau về thời gian sửa chữa để mở lại đường ống dẫn dầu và khôi phục dòng chảy dầu thô về bình thường.

Theo các nguồn tin trong ngành được Reuters trích dẫn, 3 trạm bơm của đường ống Đông - Tây được xác định đã bị hư hại, nhiều hơn một trạm so với đánh giá trước đó.

Các nhà giao dịch cho biết, nếu tuyến đường ống này bị đóng cửa trong thời gian dài, lượng dầu cung cấp cho thị trường toàn cầu có thể giảm tới 4%. Saudi Arabia chưa cho biết thời điểm tuyến đường ống có thể hoạt động trở lại.

Theo Bloomberg, Saudi Arabia đang nỗ lực khôi phục khoảng một nửa công suất tuyến đường ống Đông - Tây trong vài ngày tới, sau khi cơ sở hạ tầng trên tuyến bị hư hại bởi các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái hồi tuần trước. Saudi Arabia cũng đang chào bán thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ở châu Á thông qua hình thức chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi cảng Sohar của Oman, qua đó phần nào hạn chế tác động đối với nguồn cung dầu toàn cầu sau vụ tấn công nhằm vào tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia dẫn tới Biển Đỏ.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố rủi ro đối với thị trường dầu mỏ. Ngày 18-9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz.