Bể chứa dầu tại cảng New York và New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu Brent giảm xuống dưới 92 USD/thùng, sau khi tăng 0,6% vào cuối phiên 20/11. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh mức 83 USD/thùng.

Tính chung trong tháng 11/2026, giá dầu Brent đã giảm khoảng 20% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn nối lại các hoạt động quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News cuối tuần qua, ông Trump cho biết nghiêng về khả năng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau dịp Năm mới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Thời gian gần đây, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra, trong đó có các hoạt động quân sự thường xuyên nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, dù dầu thô vẫn tiếp tục được vận chuyển ra khỏi Vịnh Ba Tư.

Cuối tuần qua, Iran tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các căn cứ tại Bahrain, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, trong khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào Saudi Arabia, bao gồm cả thủ đô Riyadh.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết trong tuần trước, Iran đã phóng nhiều thiết bị bay không người lái và tên lửa hơn bất kỳ thời điểm nào trong hơn một năm qua.

Bất chấp các diễn biến chiến sự, triển vọng nguồn cung vẫn duy trì ở mức dồi dào. Ông John Oh, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định dòng chảy dầu hiện nay từ Trung Đông nhiều khả năng sẽ làm tăng lượng dự trữ dầu toàn cầu. Dù vậy, theo ông, thị trường hiện vẫn đang tính thêm mức bù rủi ro từ 25 USD/thùng đến 30 USD/thùng do lo ngại giao tranh giữa các bên có thể leo thang.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường sẽ dư cung khoảng 2 triệu thùng/ngày trong quý này, trong khi Tập đoàn Goldman Sachs cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn cung trong năm tới.