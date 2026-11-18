Dù giá dầu thô có xu hướng hạ nhiệt, các sản phẩm lọc dầu như dầu diesel và xăng vẫn đối mặt với tình trạng khan hiếm tương đối. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo triển vọng dầu mỏ năm 2027 với chủ đề “Thích ứng”, Goldman Sachs cho rằng thị trường dầu đã điều chỉnh tốt hơn dự kiến trước những gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Cả nguồn cung Trung Đông lẫn nhu cầu toàn cầu đều thích ứng tốt hơn so với các kịch bản bi quan ban đầu.

Dự báo giá dầu năm 2027: Giá dầu Brent trung bình: 88 USD/thùng. Đến tháng 12/2027, dầu Brent có thể giảm còn 78 USD/thùng. Giá trị hợp lý của dầu giảm từ mức 90 USD/thùng hiện nay khi thị trường chuyển sang dư cung. Giá dầu diesel bán buôn tại Mỹ trung bình khoảng 150 USD/thùng.

Về nguồn cung, Goldman Sachs dự báo sản lượng Trung Đông năm tới sẽ vượt mức trung bình năm 2025, nhờ hoạt động chuyển dầu giữa các tàu và bổ sung đường ống. Trong khi đó, tăng trưởng nguồn cung từ các khu vực khác có dấu hiệu chững lại.

Giá nhiên liệu thành phẩm vẫn có thể neo cao

Dù giá dầu thô có xu hướng hạ nhiệt, các sản phẩm lọc dầu như dầu diesel và xăng vẫn đối mặt với tình trạng khan hiếm tương đối, do ba yếu tố: Công suất lọc dầu mới tăng chậm, khiến nguồn cung sản phẩm tiếp tục thắt chặt. Xung đột Trung Đông làm giảm xuất khẩu, đẩy chi phí vận tải lên cao và khiến hoạt động bảo dưỡng bị trì hoãn. Sản lượng sản phẩm lọc dầu của Nga được dự báo tiếp tục bị hạn chế.

Điều này đồng nghĩa giá dầu thô giảm chưa chắc giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể. Dầu diesel ở mức 150 USD/thùng sẽ làm tăng chi phí vận tải và khai thác trên diện rộng, dù lại có lợi cho các doanh nghiệp lọc dầu.

Rủi ro và chiến lược giao dịch

Trong ngắn hạn, rủi ro tăng giá đến từ các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển, thiệt hại cơ sở hạ tầng và khả năng phần bù rủi ro địa chính trị tăng trở lại. Về dài hạn, giá dầu có thể giảm sâu hơn nếu nguồn cung tăng, nhu cầu suy yếu hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Goldman Sachs khuyến nghị mua hợp đồng xăng kỳ hạn mùa hè năm 2027 tại châu Âu để phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Nguồn cung xăng có thể bị thu hẹp nếu các nhà máy lọc dầu tiếp tục bị tấn công, bước vào giai đoạn bảo dưỡng lớn hoặc chuyển cơ cấu khai thác sang dầu diesel.

Bài học từ năm 2026 là thị trường dầu mỏ có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều so với các kịch bản tồi tệ nhất. Tuy nhiên, việc Goldman Sachs nghiêng về kịch bản giá dầu giảm cũng có thể phản ánh tâm lý chủ quan trước những rủi ro liên quan đến Iran.

Nh.Thạch