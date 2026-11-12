Giá dầu giảm mạnh, xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 12-11, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, giá xăng E10 RON 95-III giảm hơn 1.300 đồng/lít, dầu diesel giảm gần 1.900 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở phường Phan Rang.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/kg; không trích lập đối với dầu diesel, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 12-11 như sau: Xăng E10 RON 95-V giá 21.840 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giá 19.840 đồng/lít; dầu diesel giá từ 26.820 đồng đến 28.620 đồng/lít; dầu hỏa giá 26.400 đồng/lít.