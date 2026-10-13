Giá dầu giảm khi Ả Rập Xê-út cam kết duy trì dòng chảy xuất khẩu

Giá dầu thô, sau khi vượt mốc 106 USD/thùng trong phiên hôm qua, đã hạ nhiệt trong phiên hôm nay khi giới giao dịch đánh giá những diễn biến mới nhất liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê-út và những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng. Thị trường đồng thời chờ đợi xem thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga có tác động đến giá bán cuối cùng hay không.

Tại thời điểm đầu giờ chiều 13/10 (giờ Việt Nam), dầu Brent được giao dịch ở mức 105,43 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở mức 92,2 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm nhẹ so với mức đóng cửa phiên thứ Hai, nhưng vẫn cao hơn so với tuần trước.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út Abdulaziz bin Salman đã trấn an các bên tham gia thị trường rằng hoạt động xuất khẩu dầu của nước này không gặp nguy hiểm. Ông gọi Riyadh là "thủ đô của an ninh năng lượng", bất chấp những cuộc tấn công đẫm máu gần đây nhằm vào thủ đô của Ả Rập Xê-út.

Phát biểu tại Đại hội Năng lượng WPC hôm thứ Hai, Hoàng tử Abdulaziz nhấn mạnh: "Khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng không chỉ được đánh giá thông qua sản lượng dầu dự phòng, hệ thống đường ống hay công suất phát điện tính bằng gigawatt. Khả năng này còn phải được đo lường bằng năng lực duy trì hoạt động, sửa chữa, chuyển hướng, thay thế và phục hồi. Trên hết, đó phải là khả năng tiếp tục cung ứng trong điều kiện chịu sức ép".

Ả Rập Xê-út đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu chủ chốt, cơ sở hạ tầng cảng biển và các nhà máy lọc dầu của nước này. Một số ý kiến hoài nghi về tính chính xác của những thông tin chính thức, trong bối cảnh Iran và lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia Ả Rập.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt tàu chở dầu trên toàn cầu là cơ sở củng cố những thông tin cho thấy hoạt động chuyển tải dầu từ tàu sang tàu (STS) tại vịnh Ba Tư đang gia tăng đáng kể, nhằm đưa dầu của Ả Rập Xê-út và các quốc gia khác ra khỏi khu vực.

Trong khi đó, triển vọng thực hiện thỏa thuận dầu diesel mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa rõ ràng. Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ cho rằng thỏa thuận này vi phạm cơ chế trừng phạt áp đặt đối với Nga.

Về phần mình, các nhà phân tích nhận định tổng khối lượng dầu diesel trong thỏa thuận, ở mức 4,8 triệu tấn, không đủ lớn để tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu bán lẻ trong bất kỳ khoảng thời gian có ý nghĩa nào.