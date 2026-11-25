Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu (minh họa): Yonhap/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/11 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 1,47 USD, tương đương 1,6%, xuống còn 89,93 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,52 USD, hay 1,9%, xuống 80,53 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu này đều đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 24/11.

Ông Zhenqiang Seto, chuyên gia nghiên cứu cấp cao về dầu mỏ tại tập đoàn dữ liệu tài chính LSEG, nhận định rằng những lo ngại về tình trạng dư cung khi bước sang năm 2027 đang lấn át các rủi ro trong hoạt động vận tải biển.

Theo kế hoạch, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, sẽ tổ chức một loạt cuộc họp vào ngày 29/11 để quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027.

Ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, cho biết kể từ khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo trong tháng này, các nhận định về tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu đã kìm hãm đà tăng của giá dầu. Theo ông Ueno, sự chú ý của thị trường hiện cũng đang hướng đến cách thức xác định hạn ngạch sản xuất cho năm tới tại cuộc họp của OPEC+.

Dù vậy, ông Ueno cảnh báo rằng các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz cũng như những cuộc giao tranh qua lại giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi đang hạn chế xu hướng giảm giá của “vàng đen”.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 24/11 cho biết ba tàu đã bị trúng các vật thể bay không xác định vào ngày 23/11 khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.