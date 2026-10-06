Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Tiếp nhiên liệu cho ô tô tại một cây xăng ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Giá dầu Brent giao tháng 11/2026 chốt phiên giảm 1,93 USD, tương đương 1,89%, xuống 100,32 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 1,68 USD, tương đương 1,84%, xuống 89,43 USD/thùng.

Dữ liệu vận chuyển công bố ngày 5/10 cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước xung đột trong 4/7 ngày của tuần cuối tháng 9, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates cho biết: “Mặc dù các tàu chở dầu vẫn đối mặt với rủi ro, hy vọng là cuối cùng sẽ có thêm dầu được đưa ra thị trường”.

Trong khi đó, hôm 3/10, các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau khi chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Pavel Molchanov của Raymond James cho rằng, thị trường vẫn hoài nghi, do chưa rõ bao nhiêu trong số lượng dầu được cam kết theo thỏa thuận mới sẽ được lấy từ phần còn lại của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối và công bố hồi tháng 3. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết, tuần trước rằng các nước thành viên đã giải phóng khoảng 2/3 trong tổng số 400 triệu thùng theo thỏa thuận này.

Tại hội nghị năng lượng ở London ngày 5/10, Giám đốc điều hành BP Meg O'Neill cho biết tập đoàn dầu khí của Anh đã điều chỉnh hoạt động tại các nhà máy lọc dầu để tập trung sản xuất nhiều dầu diesel hơn.

Cũng tại hội nghị này, Tổng Giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin Nasser cho biết, ông dự kiến nguồn cung dầu thô và nhiên liệu tinh chế sẽ tiếp tục chịu sức ép. Theo ông, việc bổ sung lượng dầu vào các kho dự trữ trên toàn cầu sau khi các nước phải rút dầu khẩn cấp có thể mất tới 2 năm.

Theo số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 5/10, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống 283 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982.

Giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tiếp tục làm gia tăng lo ngại về hoạt động sản xuất dầu tại quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu khu vực.

Hai nguồn thạo tin cho biết, Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã hoãn cuộc rà soát nhằm xác định hạn ngạch sản lượng dầu năm 2027 của các thành viên, sau khi cuộc chiến tại Iran làm gián đoạn các dự án mở rộng công suất ở Trung Đông, khiến việc đánh giá tiềm năng sản lượng trong tương lai trở nên khó khăn.