Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu ở Bandar Seri Begawan, Brunei. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tính đến 13 giờ 34 phút ngày 5/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,05 USD (1,2%) xuống 90,05 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 72 xu Mỹ (0,71%) xuống 101,59 USD/thùng.

Trước đó trong ngày 2/10, giá dầu WTI đã giảm 1,6% và giá dầu Brent cũng đánh mất phần lớn đà tăng, ngay sau khi G7 nhất trí tung 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp. Tổ chức này đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyên gia phân tích trưởng Tim Waterer tại KCM Trade nhận định: "Quyết định xả kho dự trữ chiến lược của G7 đã giải tỏa phần nào tâm lý lo lắng về nguồn cung tức thời. Khối lượng xuất khẩu của Saudi Arabia đang dần trở lại mức trước xung đột, dù chi phí vận chuyển cao hơn và tuyến đường kém hiệu quả hơn. Sự kết hợp này đủ sức kìm hãm đà tăng của giá dầu ở thời điểm hiện tại". Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco cũng gây bất ngờ khi hạ giá bán dầu thô tháng 11/2026 cho khu vực châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Dù vậy, thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị phức tạp. Các nhà phân tích của ngân hàng ING lưu ý giá dầu Brent vẫn trụ vững trên mốc 100 USD/thùng do căng thẳng quân sự dai dẳng.

Trong một diễn biến khác, hai nguồn tin không công bố danh tính cho biết Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã quyết định hoãn đợt đánh giá hạn ngạch sản lượng năm 2027. Nguyên nhân do cuộc xung đột tại Trung Đông làm đình trệ các dự án mở rộng công suất tại Trung Đông, khiến các đánh giá về tiềm năng sản xuất trong tương lai thiếu tính chính xác.

Tại châu Âu, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng vẫn chực chờ khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm vào hệ thống nhà máy lọc dầu của Nga.