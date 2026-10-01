Giá dầu ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 9

Một cơ sở lọc dầu ở New York và New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent trong hợp đồng giao tháng 11 (hết hạn ngày 30/9) tăng 91 xu Mỹ, hay 0,9%, lên 103,50 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 12, có khối lượng giao dịch sôi động hơn, tăng 1,87 USD, hay 1,9%, lên 98,03 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 90,42 USD/thùng, tăng 1,04 USD, hay 1,2%.

Tính chung cả tháng, giá dầu Brent tăng khoảng 14%, mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 7, trong khi giá dầu WTI cũng ghi nhận mức tăng khoảng 5%.

Trước đó, ngày 29/9, Qatar bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao trung gian giữa Iran và Mỹ có thể mang lại một bước đột phá. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các thông tin được đăng tải trên Axios và CNN rằng ông sẵn sàng nới lỏng trừng phạt đối với Iran và giải tỏa các khoản tiền bị phong tỏa của nước này để đổi lấy những bước đi cụ thể từ Iran liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm dự trữ nhiên liệu của Mỹ đã hỗ trợ cho giá dầu, ngay cả khi lượng tồn kho dầu thô tăng lên. Dữ liệu do Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 30/9 cho thấy dự trữ xăng của Mỹ đã giảm 1,7 triệu thùng xuống 204,4 triệu thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất — bao gồm dầu diesel và dầu sưởi — giảm 2,3 triệu thùng xuống 105,2 triệu thùng.

Tuy nhiên, tình hình nguồn cung dầu cũng được xoa dịu khi Saudi Arabia đã khôi phục việc bốc dỡ dầu lên các tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ, sau khi vận hành trở lại đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng dầu xuất khẩu của khu vực Vùng Vịnh đã hồi phục lên mức 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương mức trung bình của năm 2025, do lượng xuất khẩu đã tăng gấp đôi trong tháng 9.