Giá dầu diesel tăng mạnh, Mỹ lại xả kho dự trữ chiến lược

Lượng dầu này sẽ được cung cấp thông qua hình thức trao đổi, đánh dấu đợt cuối trong tổng số 172 triệu thùng mà Mỹ cam kết đưa ra thị trường trong khuôn khổ đợt giải phóng dầu khẩn cấp phối hợp do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tổ chức.

Tính đến cuối tháng 8, SPR còn 286,6 triệu thùng, sau khi tiếp tục xuất kho 3,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 28/8. Như vậy, lượng dầu trong SPR đã thấp hơn hơn 445 triệu thùng so với sức chứa tối đa.

Trong khi đó, lượng dầu tồn kho thương mại cũng không ở mức dồi dào. Tính đến ngày 1/9, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ đã giảm hơn 48 triệu thùng trong 20 tuần trước đó, ngay cả khi dầu từ kho dự trữ khẩn cấp vẫn tiếp tục được đưa ra thị trường.

Luật liên bang Mỹ hạn chế việc rút dầu khỏi SPR trong những trường hợp không phải khẩn cấp khi lượng tồn kho giảm xuống dưới 252,4 triệu thùng. Một báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) năm 1981 cũng khuyến nghị không nên để SPR giảm xuống dưới 250 triệu thùng, ngoại trừ trường hợp xảy ra một "tình huống khẩn cấp rất nghiêm trọng".

Dự kiến, sau khi hoàn tất đợt cung cấp mới nhất, SPR sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Giá nhiên liệu vẫn là vấn đề cấp bách trước mắt. Giá xăng tại Mỹ vẫn trên 4 USD/gallon, trong khi giá dầu diesel đã tăng trên 6 USD/gallon, do nguồn cung các sản phẩm chưng cất trung gian bị thắt chặt và những gián đoạn liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Đầu tháng 9, tồn kho các sản phẩm chưng cất của Mỹ đã thấp hơn 14% so với mức trung bình 5 năm, trong khi tồn kho xăng thấp hơn 6% so với mức thông thường theo mùa.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng thúc giục các nước châu Âu thực hiện các cam kết về dự trữ khẩn cấp của mình, đồng thời cho biết một số thành viên IEA mới chỉ đưa ra thị trường một phần nhỏ so với lượng dầu mà họ đã cam kết.

Tuy nhiên, 40 triệu thùng dầu lần này không phải là một đợt bán dầu hoàn toàn. Các công ty nhận dầu thông qua chương trình trao đổi sẽ phải hoàn trả dầu cho chính phủ Mỹ trong tương lai, kèm thêm một lượng dầu bổ sung như khoản "lãi". DOE cho biết chương trình trao đổi này cuối cùng sẽ giúp bổ sung khoảng 200 triệu thùng trở lại SPR.

Các doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chào giá trước ngày 6/10.

Cơ chế trao đổi này đưa dầu thô vào thị trường trong ngắn hạn, trong khi các công ty tham gia có nghĩa vụ hoàn trả một lượng dầu lớn hơn trong tương lai.