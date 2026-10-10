Giá dầu diesel tại Mỹ tiếp tục neo cao

Diễn biến này cũng gây thêm bất lợi cho ông Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Bảng giá xăng, dầu bán lẻ tại một cây xăng trên Đại lộ Connecticut ở khu vực Tây Bắc thủ đô Washington D.C.. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Giá dầu diesel bình quân toàn quốc đạt 6,28 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong ngày 8/10, tăng khoảng 70% kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát. Mức giá cao làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đồng thời có nguy cơ đẩy giá thực phẩm cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng lên cao.

Để ứng phó, Mỹ thúc đẩy các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đưa khoảng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường. Tuy nhiên, phần lớn lượng dầu này dường như đã nằm trong những cam kết trước đó. Nhà Trắng khẳng định đang đàm phán nhằm ưu tiên đưa dầu diesel ra thị trường nhanh hơn.

Biện pháp thứ hai cho phép xe tải sử dụng dầu diesel nhuộm đỏ, loại nhiên liệu thường dành cho máy móc nông nghiệp và được miễn thuế nhiên liệu đường bộ liên bang 24,4 xu/gallon. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phân phối nhiên liệu tỏ ra dè dặt do những vướng mắc về thuế, vận chuyển liên bang và nguy cơ bị xử phạt khi xe hoạt động qua nhiều bang.

Các chuyên gia năng lượng cho rằng nguyên nhân chính khiến giá diesel tăng không nằm ở thuế nhiên liệu mà ở tình trạng thiếu hụt sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến trên thị trường quốc tế. Xung đột với Iran làm gián đoạn các tuyến vận chuyển năng lượng tại Trung Đông, trong khi chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động lọc dầu và nguồn cung nhiên liệu.

Ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, nhận định những biện pháp chính sách khó mang lại hiệu quả đáng kể nếu các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine chưa được giải quyết lâu dài. Trong khi đó, ông John Tirado, Chủ tịch công ty cung cấp nhiên liệu Summa Energy, ví việc cho phép sử dụng diesel nhuộm đỏ như một giải pháp tạm thời trước một cuộc khủng hoảng lớn hơn.

Giá nhiên liệu tăng cao đang tạo sức ép đáng kể lên các nhóm cử tri tại khu vực nông thôn, đặc biệt là nông dân và tài xế xe tải, vốn có vai trò quan trọng đối với đảng Cộng hòa.

Chi phí diesel cao không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng nhiên liệu mà còn được chuyển vào giá vận chuyển nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Điều này có thể làm gia tăng áp lực lạm phát ngay cả đối với những hộ gia đình không trực tiếp sử dụng phương tiện chạy diesel.

Diễn biến trên cho thấy các biện pháp giải phóng dự trữ và nới lỏng quy định sử dụng nhiên liệu có thể hỗ trợ nguồn cung trong ngắn hạn, nhưng khó nhanh chóng bù đắp những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá diesel trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến xung đột, khả năng khôi phục nguồn cung và hoạt động của các nhà máy lọc dầu./.