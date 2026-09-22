Giá dầu diesel Mỹ lập đỉnh, châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu

Giá diesel bán lẻ bình quân tại Mỹ đã vượt 6,5 USD/gallon vào cuối tuần qua. Theo dữ liệu của AAA, giá diesel bình quân toàn quốc đạt 6,505 USD/gallon tính đến Chủ nhật (20/9), tăng gần 1 USD chỉ trong một tháng.

Mức giá này đã vượt kỷ lục ghi nhận năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên giá diesel tại Mỹ vượt 6 USD/gallon, trong bối cảnh giá dầu Brent duy trì quanh 100 USD/thùng và nguồn cung nhiên liệu từ Trung Đông, Nga tiếp tục chịu sức ép.

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Giá xăng tại Mỹ cũng tăng mạnh, lên trung bình 4,4761 USD/gallon, từ 4,1044 USD/gallon một tháng trước và 3,1894 USD/gallon cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí nhiên liệu tăng đang làm dấy lên lo ngại về tác động đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ. Giá diesel cao có thể kéo chi phí vận tải và hàng hóa tăng lên, trong khi xăng đắt hơn trực tiếp gây sức ép lên ngân sách của người tiêu dùng.

Tình trạng này cũng diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11, khi chi phí nhiên liệu là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân.

Tại châu Âu, áp lực nguồn cung thậm chí nghiêm trọng hơn khi khu vực này có nguy cơ thiếu cả diesel và nhiên liệu bay trong quý cuối năm.

Theo hãng tư vấn Energy Aspects, châu Âu có thể thiếu tới 510.000 thùng nhiên liệu bay/ngày trong quý tới. Trong khi đó, Mỹ được dự báo dư thừa khoảng 18.000 thùng/ngày và khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể dư cung tới 419.000 thùng/ngày.

Nguồn cung nhiên liệu bay tại châu Âu đang bị siết chặt trong bối cảnh tồn kho tại trung tâm giao dịch Amsterdam-Rotterdam-Antwerp giảm xuống 454.000 tấn trong tuần kết thúc ngày 10/9, mức thấp nhất kể từ năm 2019. Hàn Quốc hiện đã trở thành nhà cung cấp nhiên liệu bay lớn nhất cho châu Âu, với lượng xuất khẩu đạt 129.000 thùng/ngày.

Nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Âu cũng chịu thêm sức ép sau khi Ả Rập Xê Út hủy các lô dầu dự kiến giao trong tháng 10, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp diễn.

Giá nhiên liệu tăng mạnh đang trở thành một rủi ro lớn đối với lạm phát toàn cầu. Tại châu Âu, giá xăng đã tăng khoảng 29% từ đầu năm, trong khi giá diesel tăng 40%. Riêng lạm phát năng lượng tại khu vực đồng euro lên tới 14,3% trong tháng 8, làm gia tăng nguy cơ chi phí nhiên liệu tiếp tục đẩy giá tiêu dùng đi lên.

Các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự báo biên lợi nhuận diesel sẽ đạt đỉnh vào tháng tới, sau khi biên lợi nhuận xăng đạt đỉnh trong tháng 8. Tuy nhiên, Goldman Sachs cảnh báo việc các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng diesel có thể khiến sản lượng xăng giảm, từ đó làm gia tăng nguy cơ thiếu xăng trong thời gian tới.

Tại Mỹ, giá năng lượng tăng cũng đặt Fed trước bài toán khó. Lạm phát dai dẳng có thể hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ ngay cả khi tăng trưởng kinh tế suy yếu, làm gia tăng rủi ro nền kinh tế rơi vào trạng thái tăng trưởng chậm hoặc suy thoái.

Hồi tháng 3, Goldman Sachs từng dự báo xác suất suy thoái kinh tế Mỹ trong 12 tháng tới ở mức 30%, trước khi giảm xuống 15% nhờ khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các gián đoạn nguồn cung trong sáu tháng qua. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế trưởng Jan Hatzius cảnh báo xác suất này có thể tăng trở lại nếu xuất hiện thêm một cú sốc kinh tế.

Trong bối cảnh nguồn cung dầu và nhiên liệu tiếp tục chịu sức ép từ căng thẳng địa chính trị, giá diesel và các sản phẩm lọc dầu đang trở thành yếu tố quan trọng đối với triển vọng lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Nếu gián đoạn nguồn cung kéo dài, tác động có thể lan từ vận tải, sản xuất đến tiêu dùng, khiến áp lực chi phí tiếp tục gia tăng.