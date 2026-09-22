Giá dầu diesel lập đỉnh tại Mỹ và châu Âu

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Giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm 2026, sau khi tình trạng gián đoạn nguồn cung lan rộng tới Biển Đỏ, nơi Ả Rập Xê-út xuất khẩu phần lớn lượng dầu diesel của nước này. Xung đột tại Trung Đông và Ukraine đã gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu trong khu vực, trong khi các nhà máy lọc dầu ở những nơi khác đang phải hoạt động hết công suất để sản xuất nhiên liệu. Tại Mỹ, các nhà máy lọc dầu đã hoạt động ở mức cao nhất trong 8 năm vào cuối tháng 8, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

“Vấn đề then chốt là nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới hiện đã hoạt động gần sát công suất tối đa. Vì vậy, hầu như không còn cách nào để ngăn nguồn cung tiếp tục thắt chặt và giá tăng cao trong những tháng tới”, IEA cho biết trong một bản tin ngày 21/9.

Theo dữ liệu vận tải biển của Kpler, lượng dầu diesel xuất khẩu từ Trung Đông trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8 đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, xuống mức trung bình 800.000 thùng/ngày. Theo dữ liệu của Kpler, Trung Đông cung cấp gần 41% lượng dầu diesel nhập khẩu của châu Âu trong năm 2025.

“Bất kỳ sự gián đoạn nào tiếp theo đối với dòng chảy qua Biển Đỏ đều có nguy cơ khiến thị trường dầu diesel toàn cầu vốn đã căng thẳng trở nên khan hiếm hơn”, chuyên gia phân tích George Shaw của Kpler nhận định, đồng thời cho biết thị trường dầu diesel toàn cầu vẫn dễ bị tổn thương khi công suất lọc dầu tiếp tục là điểm nghẽn then chốt.

Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel từ tháng 7, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine khiến sản lượng tại các nhà máy lọc dầu của nước này giảm.

Ukraine và Nga vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hồi tuần trước rằng hai bên đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công. Ngày 20/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump trong những ngày tới.

Nga - quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, trước đây cung cấp lượng dầu diesel đáng kể cho Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Tuy nhiên, kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu được áp dụng, các nước nhập khẩu này đã phải tìm kiếm những nguồn cung thay thế.

Tại châu Âu - khu vực vốn trong lịch sử là bên nhập khẩu ròng dầu diesel - lượng dầu diesel dự trữ tại trung tâm lọc dầu và lưu trữ quan trọng Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) đã xuống mức thấp nhất so với cùng thời điểm các năm trước vào ngày 10/9, theo dữ liệu của Insights Global.

Trong khi đó, giá dầu diesel bán lẻ trung bình tại Mỹ trong tháng này đã lần đầu tiên vượt mốc 6 USD/gallon, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Lượng dầu diesel dự trữ của Mỹ vẫn thấp hơn mức thông thường theo mùa, dù các nhà máy lọc dầu đang hoạt động gần như hết công suất. Mặc dù lượng dầu diesel tồn kho tăng khoảng 600.000 thùng trong tuần trước, lên 96,97 triệu thùng, nhưng con số này vẫn thấp hơn gần 15% so với mức trung bình 5 năm trong tuần thứ hai của tháng 9.

Còn tại châu Á, giá dầu diesel đang ở mức cao do những gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và Nga, đồng thời tiến gần mức kỷ lục.

Lượng dầu diesel xuất khẩu thấp hơn của Trung Quốc sau cuộc chiến tại Iran có thể đã khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn. Theo đó, lượng dầu diesel xuất khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 4-6 đã giảm 26% so với cùng kỳ năm trước do chính phủ nước này quyết định hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế.

Tuy nhiên, xuất khẩu dầu diesel của Trung Quốc đã phục hồi, đạt mức cao nhất trong gần 2,5 năm vào tháng 8, với khoảng 320.000 thùng/ngày, do đó khiến lượng dầu diesel dự trữ trong nước giảm xuống.