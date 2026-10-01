Giá dầu diesel giảm gần 800 đồng/lít

Ảnh minh hoạ: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít với dầu diesel, đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 15h ngày 1/10/2026 như sau:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít.

Dầu diesel: không cao hơn 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít.

Dầu mazut: không cao hơn 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo nghị định thay thế các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu vào ngày 30/9, Bộ Công Thương đã đề xuất nhiều thay đổi chiến lược nhằm cắt giảm khâu trung gian và trao quyền tự quyết cho doanh nghiệp. Một nội dung đáng chú ý của dự thảo là tinh gọn loại hình thương nhân phân phối xăng dầu, theo hướng hợp nhất các loại hình đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền và thương nhân phân phối hiện hành thành một loại hình thương nhân phân phối xăng dầu mới. Thương nhân phân phối phải có cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đi thuê và có hợp đồng mua bán với thương nhân đầu mối. Thương nhân phân phối không phải xin Giấy xác nhận như hiện nay mà chỉ cần đáp ứng điều kiện và thông báo với UBND tỉnh, Bộ Công Thương. Dự thảo cũng đề xuất bỏ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng khi thay đổi nhà cung cấp. Về cơ chế điều hành giá và bình ổn giá xăng dầu, dự thảo đề xuất Nhà nước sẽ không còn công bố giá cơ sở định kỳ. Thay vào đó, thương nhân được tự xác định giá bán lẻ theo công thức quy định, cơ quan quản lý Nhà nước chỉ thực hiện vai trò giám sát chi phí. Quỹ Bình ổn giá sẽ được thu hồi từ doanh nghiệp, chuyển toàn bộ số dư dương về tài khoản Quỹ Bình ổn giá do Bộ Tài chính mở tại tại Kho bạc Nhà nước và cơ chế bình ổn chỉ được kích hoạt trong các tình huống khẩn cấp, giá biến động bất thường gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩ mô. Cũng trong ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được giảm về 0% thêm 3 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/9. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn.