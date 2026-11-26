Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít.

Giá dầu được điều chỉnh mạnh hơn. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S còn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) ở mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học; 500 đồng/lít với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Giá xăng dầu của Việt Nam tiếp tục ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 26/11

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu; OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29/11/2026; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11 và 26/11: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,29%); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,62%); 136,638 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 8,13%); 532,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,87%).

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.