Giá dầu diesel cao kỷ lục gây khó khăn cho tài xế xe tải

Giá dầu diesel trung bình quốc gia hiện khoảng 6,45 USD mỗi gallon, trong khi tại Oregon lên tới 6,83 USD, mức cao nhất từ trước đến nay, khiến nhiều tài xế xe tải phải đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng vọt. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người lái xe mà còn có thể khiến giá thực phẩm, ô tô và vật liệu xây dựng tăng theo.

Bảng giá dầu diesel tại một trạm xăng ở Oregon đạt mức kỷ lục, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải. Ảnh: Katu

Giá dầu diesel tại Mỹ đang ở mức cao kỷ lục, với mức trung bình quốc gia khoảng 6,45 USD mỗi gallon, còn tại Oregon là 6,83 USD, theo số liệu từ AAA. So với mức giá khoảng 3,50 USD quốc gia và 4,10 USD tại Oregon hồi đầu năm, mức tăng này đã gần gấp đôi trong vòng vài tháng.

Vatissa Rhodes, một tài xế xe tải kiêm chủ xe tại Oregon, cho biết chi phí nhiên liệu hàng tuần của cô đã tăng gần gấp đôi, từ khoảng 1.700 đến 2.000 USD lên hơn 3.500 USD. Điều này khiến thu nhập thực tế của cô giảm khoảng một phần ba và đang dần rơi vào tình trạng nợ nần.

Rhodes chuyên chở hàng thực phẩm bằng xe tải có thùng đông lạnh, do đó cô không chỉ phải mua diesel cho xe mà còn phải tiêu thụ thêm nhiên liệu để duy trì nhiệt độ lạnh cho hàng hóa. Tuy nhiên, phụ phí nhiên liệu hiện tại chưa đủ bù đắp chi phí tăng cao, trong khi mức cước vận chuyển không theo kịp đà tăng giá nhiên liệu.

Jana Jarvis, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Oregon, cho biết nhiên liệu và chi phí lao động là hai khoản chi lớn nhất của các công ty vận tải. Đa số doanh nghiệp vận tải nhỏ với quy mô dưới 5 xe tải đang chịu áp lực tài chính lớn do giá nhiên liệu tăng đột ngột, trong khi các khoản phụ phí nhiên liệu thường được thanh toán chậm, gây khó khăn về dòng tiền.

Việc tăng giá nhiên liệu không chỉ ảnh hưởng đến các tài xế và doanh nghiệp vận tải mà còn có thể đẩy giá các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm, ô tô và vật liệu xây dựng tăng theo. Anthony Metcalf, một tài xế chuyên chở vật liệu xây dựng, dự báo chi phí cao hơn sẽ sớm được chuyển sang người mua nhà và người tiêu dùng cuối cùng.

Giá dầu diesel tăng cao một phần do các gián đoạn nguồn cung toàn cầu liên quan đến chiến tranh và các sự cố tại các nhà máy lọc dầu quan trọng. Các giới hạn xuất khẩu nhiên liệu và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng góp phần làm thu hẹp nguồn cung diesel trên thị trường thế giới.

Rhodes bày tỏ lo ngại nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiều tài xế độc lập có thể phải rút khỏi thị trường, gây ra tình trạng thiếu hụt tài xế và gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa. Điều này có thể dẫn đến việc nhiều mặt hàng sẽ không có đủ trên kệ hàng tại các cửa hàng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá diesel chịu ảnh hưởng bởi giá dầu thô, chi phí lọc dầu, thuế và chi phí phân phối. Trong bối cảnh hiện nay, sự kết hợp của các yếu tố này đang tạo áp lực lớn lên giá nhiên liệu và ngành vận tải.