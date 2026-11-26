Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV-2026 do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu. Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng, dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3144/QĐ-BCT ngày 26-11-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu, thực hiện điều hành giá xăng, dầu trong nước bảo đảm phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Theo đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít; dầu diesel là 500 đồng/lít; dầu mazut là: 1.000 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít (thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg.