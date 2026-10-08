Giá dầu đảo chiều tăng do lo ngại nguồn cung tại Trung Đông

Trong ảnh: Toàn cảnh cơ sở dự trữ dầu thô ở Cushing, Oklahoma (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu đảo chiều tăng trong phiên giao dịch ngày 8/10 tại thị trường châu Á do những lo ngại dai dẳng về nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu trọng điểm ở Trung Đông, giữa bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz gia tăng. Trong khi đó, sản lượng dầu của Mỹ giảm do một cơn bão đe dọa các hoạt động khai thác ngoài khơi.

Chiều phiên này, giá dầu Brent giao tháng 11/2026 tăng 2,28 USD, tương đương 2,28%, lên 102,28 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,66 USD, tương đương 1,88%, lên 89,94 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong ngày 7/10, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường và ưu tiên cung ứng dầu diesel theo kế hoạch được triển khai hồi tháng 3. Các chính phủ đang tìm cách ứng phó với giá nhiên liệu cao kỷ lục và những gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột Iran gây ra.

Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu qua Vùng Vịnh và eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu trước khi xung đột xảy ra - đã gia tăng trong tháng 10, khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bước sang tháng thứ 8.

Số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần trước đã lên mức cao nhất trong một tuần kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu, trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh tăng xuất khẩu.

Ông Saul Kavonic, người đứng đầu bộ phận năng lượng của MST Marquee, nhận định: “Tần suất các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền hiện ở mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng”. Ông cho rằng “dòng chảy các sản phẩm dầu bị hạn chế, chi phí logistics tăng cao và khả năng Iran tiếp tục leo thang xung đột ở mức lớn đang khiến giá dầu duy trì ở mức cao”.

Trong một báo cáo ngày 8/10, chuyên gia phân tích Daniel Hynes của ANZ cho rằng lượng dầu IEA đưa ra thị trường nhiều khả năng sẽ bao gồm một phần số dầu vốn đã nằm trong kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng ban đầu của cơ quan này khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu. Điều đó có nghĩa động thái mới dường như không làm giảm thêm lượng dầu trong các kho dự trữ chiến lược.

Giá dầu trong phiên này cũng được hỗ trợ bởi việc nguồn cung bị cắt giảm khi một cơn bão đang tiến về các khu vực khai thác ngoài khơi của Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới - khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa các giàn khai thác.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển, tính đến ngày 7/10, các nhà sản xuất dầu và khí đốt tại Vịnh Mexico của Mỹ đã phải tạm dừng khoảng 25,08% sản lượng dầu và 16,37% sản lượng khí đốt hiện tại do ảnh hưởng của cơn bão mang tên Isaias.

Số liệu tồn kho của Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng nâng đỡ giá dầu khi lượng dầu thô dự trữ giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi tồn kho dầu diesel giảm nhẹ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 7/10 cho biết tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc ngày 2/10 giảm 3,2 triệu thùng, xuống 424,1 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 1,7 triệu thùng của các nhà phân tích. Tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay, giảm 42.000 thùng, xuống 105,14 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với mức thường thấy vào cùng thời điểm trong năm trong 5 năm qua.