Giá dầu châu Á tiếp tục tăng do thiếu dấu hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran. Ảnh: TTXVN phát

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên chiều 24/9 tại châu Á, sau khi đã tăng 4% trong phiên trước, khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran không cho thấy dấu hiệu tiến triển cụ thể nào.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 43 xu (0,4%) lên 103,51 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 35 xu (0,4%) lên 92,51 USD/thùng.

Về tình hình tại Trung Đông, Iran và Mỹ vẫn còn bất đồng về cách thức chấm dứt xung đột. Một quan chức cấp cao Iran cho rằng các nỗ lực ngoại giao cần phải tiếp tục. Quan chức này cho biết Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất hòa bình của họ, trong đó ưu tiên việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, người đứng đầu cơ quan an ninh Iran, ông Mohsen Rezaei, tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu các điều kiện của nước này chưa được đáp ứng.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu với báo giới vào ngày 23/9 đã nói việc đạt được thỏa thuận với Iran sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực trong một khoảng thời gian dài, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Donald Trump cũng có các phương án quân sự.

Bà Priyanka Sachdeva, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại công ty môi giới tài chính Phillip Nova, thị trường dầu mỏ vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn, do những ảnh hưởng trực tiếp từ các gián đoạn tại Trung Đông và eo biển Hormuz.

Các nhà giao dịch cũng đang đánh giá khả năng Mỹ áp đặt các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel. Các nhà phân tích và giới quan sát thị trường cảnh báo rằng động thái như vậy sẽ ít có tác dụng trong việc hạ nhiệt giá năng lượng đang ở mức cao, đồng thời có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu và gây thêm xáo trộn cho các nền kinh tế.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất của nước này, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã giảm 428.000 thùng xuống 107,4 triệu thùng trong tuần trước. Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ lại tăng 3 triệu thùng lên mức 426,4 triệu thùng trong tuần qua, trái ngược với dự báo giảm 641.000 thùng của các chuyên gia phân tích được Reuters khảo sát.