Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/11 và đang trên đà chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp, khi các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Bể chứa dầu tại cảng New York và New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chiều 27/11, giá dầu Brent biển bắc giao kỳ hạn tăng 4 xu Mỹ lên mức 96,61 USD/thùng, sau khi đã tăng gần 2 USD trong phiên ngày 26/11 để đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 6/11. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao kỳ hạn ở mức 85,78 USD/thùng, tăng 2,10 USD (tương đương 2,5%) so với mức chốt phiên ngày 25/11. Giá dầu WTI không có mức giá thanh toán trong ngày 26/11 do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.

Trong những tuần trước đó, giá dầu từng đi xuống do tâm lý lo ngại giảm bớt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không tăng cường hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz khiến hoạt động xuất khẩu dầu bị gián đoạn, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành các vụ tập kích vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia.

Trong một báo cáo, hai chuyên gia phân tích Brian Martin và Daniel Hynes của ngân hàng ANZ cho rằng giá dầu Brent vẫn có thể vượt ngưỡng 100 USD/thùng ngay cả khi không xảy ra thêm một đợt leo thang lớn nào tại Trung Đông, song khả năng này ngày càng đòi hỏi bằng chứng về việc nguồn cung có thể giao bị hạn chế.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích Sim Moh Siong của ngân hàng OCBC nhận định việc xuất khẩu từ khu vực vùng Vịnh phục hồi và rủi ro địa chính trị hạ nhiệt sẽ hỗ trợ giá dầu giảm trong năm 2027, nhưng lượng tồn kho suy giảm, rủi ro vận tải biển kéo dài và tiến độ sửa chữa các nhà máy lọc dầu chậm vẫn khiến thị trường dễ bị tổn thương.

Về tình hình thực tế tại Saudi Arabia, Bộ Năng lượng nước này thông báo nhà máy lọc dầu Jazan của tập đoàn Saudi Aramco đã phải tạm dừng một phần hoạt động sau khi bị một vật thể bay đánh trúng vào ngày 26/11, làm một lao động người Nepal thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây là vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào các cơ sở trọng yếu của Saudi Arabia, diễn ra một ngày sau khi nhóm này tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất và là trung tâm xuất khẩu dầu thô chủ chốt Ras Tanura, cùng các cảng Jeddah và Jazan trên Biển Đỏ, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên leo thang.

Trước những gián đoạn do cuộc chiến liên quan đến Iran gây ra, hai nguồn tin cho biết Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I/2027 tại cuộc họp diễn ra vào ngày 29/11.