Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Singapore. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Tính đến 14 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 59 xu Mỹ (0,6%), lên 92,57 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 42 xu Mỹ (0,5%), lên 83,63 USD/thùng, còn kỳ hạn tháng 1/2027 có thanh khoản cao hơn tăng 60 xu Mỹ (0,7%), lên 83,04 USD/thùng.

Trong cả tuần, giá dầu Brent ước giảm 3,5%, còn giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2026 dự kiến giảm gần 6%. Nguyên nhân là do khả năng dư cung gia tăng, khi lưu lượng vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz đã quay trở lại mức gần bằng thời điểm trước xung đột. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn này.

Theo giới phân tích, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Riyadh lại gây lo ngại về nguồn cung dầu thô từ Trung Đông, từ đó thúc đẩy hoạt động mua vào. Trong khi đó, quân đội Iran cho biết một số tàu chở dầu gần đây đã trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Các nhà phân tích tại tập đoàn UOB cho rằng các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Iran nhắm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với tần suất khoảng một vụ mỗi ngày trong tháng 11/2026, vẫn đang khiến thị trường chịu sức ép đáng kể từ rủi ro địa chính trị.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Saxo nhận định sự gián đoạn nguồn cung vẫn là một rủi ro, nhưng những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn xuất phát từ việc thoái vốn khỏi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và tâm lý e ngại rủi ro cũng đang gây áp lực lên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, sẽ tiếp tục phối hợp cắt giảm sản lượng tại cuộc họp vào cuối tháng này đang tạo lực đỡ cho giá dầu.