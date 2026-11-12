Giá dầu châu Á tăng khi căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn

Một nhà máy lọc dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Giá dầu tăng trong phiên 12/11 tại châu Á, khi những căng thẳng địa chính trị dai dẳng tại Trung Đông đã lấn át thông tin về sản lượng dầu thô cao trong khu vực.

Tính đến 07:32 GMT (14 giờ 32 phút theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 45 xu Mỹ (0,49%), lên mức 93,21 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 27 xu Mỹ (0,31%), lên mức 86,8 USD/thùng.

Về tình hình Trung Đông, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định nước này và Mỹ hiện không đàm phán, đồng thời bác thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp tại Qatar hoặc gặp trực tiếp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Theo ông Rezaei, Iran đã đưa ra 7 điều kiện và sẽ tiếp tục đóng eo biển Hormuz cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng.

Về phía Mỹ, các quan chức cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao quyền cho Phó Tổng thống Vance thúc đẩy khả năng nối lại đàm phán với Iran. Tuy nhiên, những thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.

Những bình luận từ phía Iran và các quan chức Mỹ cho thấy những trở ngại đối với một thỏa thuận toàn diện hơn, vốn có thể giúp xoa dịu căng thẳng quanh eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu.

Tại Trung Đông, các tàu chở dầu vẫn đang bốc cháy, dầu tràn dạt vào bờ biển, trong khi các thiết bị bay không người lái và tên lửa liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, đã tăng trong tháng 10/2026, chủ yếu nhờ sản lượng từ Saudi Arabia tăng, dù những gián đoạn trong hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz vẫn đang tiếp diễn.

Theo các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ, lượng dự trữ dầu thô của nước này đã tăng thêm 9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 6/11. Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến công bố trong ngày 12/11.