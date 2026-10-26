Giá dầu châu Á hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất gần sáu tháng

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu tại thị trường châu Á giảm gần 1 USD/thùng khi mở cửa phiên giao dịch ngày 26/10, rời khỏi mức cao nhất trong gần sáu tháng.

Vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 25/10 GMT (6 giờ 15 phút sáng ngày 26/10 giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 99 xu Mỹ, tương đương 0,96%, xuống 102,28 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 93 xu Mỹ, tương đương 0,8%, xuống 115,79 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã tăng gần 3 USD/thùng khi chốt phiên cuối tuần (ngày 23/10), sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, cùng với sự cố tràn dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Điểm nóng chi phối thị trường tuần trước là những diễn biến leo thang quân sự tại khu vực Trung Đông. Ngày 23/10, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã phải yêu cầu sơ tán nhân viên khỏi trụ sở ở Dhahran khi giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen ngày càng gia tăng.

Đan xen với rủi ro Trung Đông, thị trường cũng chịu tác động từ diễn biến xung đột Nga-Ukraine.

Giữa tuần trước, giá dầu có nhịp điều chỉnh giảm nhẹ khi Điện Kremlin xác nhận Nga đồng ý nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới.

Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng bị xóa nhòa khi Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Kiev và Moskva.

Để đối phó với tình trạng thắt chặt nguồn cung nhiên liệu, chính quyền các nước đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp.

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 phê duyệt xuất xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) nhằm hỗ trợ nhà máy lọc dầu Lake Charles của Phillips 66 tại Louisiana khắc phục sự cố nguồn cung.

Tại châu Âu, cơ quan dự trữ dầu quốc gia Đức (EBV) thông báo mở thầu bán dầu thô và nhiên liệu từ kho dự trữ chiến lược./.