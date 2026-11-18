Kho dự trữ dầu ở Carson, California (Mỹ). Ảnh: CNN/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 61 xu Mỹ (tương đương 0,7%) xuống 92,53 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn giảm 1,24 USD (tương đương 1,4%) xuống 84,77 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu thô đang bị kẹt giữa hai luồng tác động: một bên là rủi ro địa chính trị dai dẳng từ các vụ tấn công tàu chở dầu và sự leo thang trong các đòn đáp trả qua lại giữa Mỹ và Iran và bên kia là tâm lý tiêu cực ngày càng tăng từ nhiều nhà phân tích, với dự báo thị trường sẽ dư thừa nguồn cung đáng kể.

Các nguồn tin thị trường hôm 17/11 dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho biết, lượng tồn kho dầu thô tại nước này đã tăng 5,28 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13/11. Tồn kho xăng tăng 5,12 triệu thùng, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 351.000 thùng.

Tuy nhiên, lực lượng quốc phòng Bahrain ngày 18/11 cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran triển khai đợt tấn công mới bằng UAV nhằm vào hệ thống radar của Mỹ tại căn cứ không quân Isa ở Bahrain. Sự kiện này đánh dấu một nấc thang căng thẳng mới trong cuộc xung đột, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran thực hiện các đòn tấn công qua lại.

Giá của cả hai loại dầu chuẩn đều chốt phiên 17/11 ở mức cao hơn, khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, dù các cuộc đàm phán giữa Iran với các bên trung gian là Oman và Qatar vẫn đang tiếp diễn. Các vụ tấn công nhắm vào tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz cũng gây lo ngại kéo dài về nguồn cung.