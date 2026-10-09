Giá dầu châu Á giảm khi lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt

Trong phiên ngày 9/10, giá dầu châu Á giảm khi những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông hạ nhiệt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ không tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, giữa bối cảnh các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột đang diễn ra hiệu quả.

Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại trạm xăng ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào lúc 13 giờ 32 phút ngày 9/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giao kỳ hạn giảm 92 xu Mỹ (0,9%) xuống 103,36 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 75 xu Mỹ (0,8%) xuống 90,74 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent hướng tới mức tăng sau khi chốt phiên ngày 8/10 cao hơn 4%, trong khi giá dầu WTI dự kiến ghi nhận mức giảm nhẹ.

Trước đó vào ngày 8/10, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang có "các cuộc thảo luận hiệu quả" với Iran và khẳng định không có kế hoạch quân sự nào trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào ngày 3/11. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có các báo cáo truyền thông cho rằng ông đang cân nhắc một động thái quân sự trước thời điểm trên.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Theo chuyên gia phân tích Linh Tran tại nền tảng giao dịch XS.com, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng vẫn cần được củng cố bằng những tiến triển cụ thể trong đàm phán và sự cải thiện về an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Bất chấp những tín hiệu đối thoại, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì áp lực kinh tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ tám. Ngày 8/10, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu tham gia vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran.

Thị trường năng lượng tuần qua chứng kiến nhiều biến động do các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải ở Vùng Vịnh và eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và nhiên liệu toàn cầu trước xung đột, gia tăng trong tháng 10/2026. Bên cạnh đó, cuộc xung đột tại Trung Đông và căng thẳng Nga-Ukraine cũng làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.

Tuy nhiên, tình trạng thắt chặt nguồn cung dự kiến sẽ được cải thiện phần nào khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau khi tạm dừng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Đồng thời, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần này cũng đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ xả kho dự trữ dầu và ưu tiên nguồn cung dầu diesel theo một kế hoạch được đưa ra từ tháng 3/2026.

Thị trường dầu mỏ cũng đang chịu tác động từ cơn bão Isaias ở vùng Vịnh Mexico. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất tại khu vực này đã phải đóng cửa các giếng khai thác với tổng công suất khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng hiện tại của khu vực để phòng tránh bão.