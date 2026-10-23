Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10 (giờ Mỹ), giá dầu Brent tăng 4,35 USD, tương đương 4%, lên 113,17 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/5. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,32 USD, tương đương 2,4%, lên 99,47 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào những mục tiêu ở Arab Saudi.

Giá dầu Brent vượt 113 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu tháng 5. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Adobe Image

Theo Reuters, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đã yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi trụ sở tại Dhahran, miền Đông Arab Saudi, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Căng thẳng còn đặc biệt đáng chú ý khi các cuộc giao tranh đang diễn ra gần eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Đây là một trong những tuyến vận chuyển quan trọng đối với hoạt động thương mại và xuất khẩu năng lượng quốc tế.

Trong khi đó, tại khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/10 cho biết bốn tàu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu trái phép đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang xem xét kế hoạch đưa thân nhân của nhân viên ngoại giao rời một số phái bộ tại Trung Đông có tình hình an ninh phức tạp.

Theo ước tính của Morgan Stanley, lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông trong tuần trước đạt khoảng 17 triệu thùng/ngày. Con số này vẫn thấp hơn mức trung bình khoảng 18 triệu thùng/ngày trong 12 tháng trước khi xung đột với Iran bùng phát, theo dữ liệu của Kpler.