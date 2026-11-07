Giá dầu Brent tuần qua giảm mạnh nhất kể từ năm 2020

Giá dầu thế giới chốt phiên 6/1 tăng nhẹ, do lo ngại về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm quyết định liệu có theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Iran hay không. Giá dầu Brent khép lại tuần qua với giảm mạnh nhất trong tuần kể từ năm 2020.

Bể chứa dầu tại cảng New York và New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong cả tuần, giá dầu Brent giảm 17%, mức giảm phần trăm hàng tuần mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 13%.

Giá dầu Brent giao tháng 1/2027 chốt phiên cuối tuần ở mức 98,32 USD/thùng, tăng 3 xu Mỹ, tương đương 0,03%. Giá dầu WTI ở mức 90,83 USD/thùng, tăng 31 xu Mỹ, tương đương 0,34%.

Giá dầu thế giới liên tục giảm mạnh trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần qua, theo sát những diễn biến xung đột tại Trung Đông. Giá giảm hơn 7% trong phiên đầu tuần 2/11, sau khi Mỹ và Iran phát đi tín hiệu sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn tám tháng.

Diễn biến này giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự và gián đoạn nguồn cung năng lượng. Giá dầu Brent giảm 7,63%, xuống 104,77 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 7,3%, xuống 96,46 USD/thùng.

Trong phiên sau đó, giá dầu Brent giảm 1,17 USD, tương đương 1%, xuống 103,60 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10, còn giá dầu WTI giảm 37 xu Mỹ, xuống 96,09 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 14/10.

Đáng chú ý, giá dầu giảm hơn 8% và lùi về mức thấp nhất trong hơn hai tháng vào phiên 4/11. Đợt bán tháo mạnh mẽ này diễn ra sau khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến giới giao dịch nhận định những thay đổi trong cán cân quyền lực sẽ đẩy nhanh tiến trình kết thúc cuộc xung đột với Iran.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,98 USD (tương đương 8,7%) và chốt phiên ở mức 94,62 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 7,97 USD (8,3%) xuống mức 88,12 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2026.

Trong phiên 5/11, giá dầu tăng khi chiến sự tại Trung Đông vẫn căng thẳng, với số vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz gia tăng, gây lo ngại về nguồn cung từ khu vực này. Giá dầu Brent tăng hơn 3 USD/thùng khi giới đầu tư đang đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran, trong khi các vụ tấn công mới nhắm vào tàu chở dầu tiếp tục làm dấy lên nỗi lo ngại về nguồn cung. Giá dầu Brent tăng 3,42 USD, hay 3,61%, lên 98,04 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 2,33 USD, hay 2,64%, lên 90,45 USD/thùng.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ làm dấy lên hy vọng về khả năng giảm leo thang xung đột tại Trung Đông và thúc đẩy xuất khẩu dầu thô từ khu vực này. Tuy nhiên, nếu không có một thỏa thuận chắc chắn được ký kết giữa Mỹ và Iran, bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ một trong hai phía có thể khiến các yếu tố cơ bản của thị trường thắt chặt trở lại.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho biết những thông tin về việc tàu chở dầu trúng thủy lôi hoặc bị máy bay không người lái tấn công tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường dầu mỏ. Giới đầu tư cũng lo lắng trước lập trường không thay đổi của Iran liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ.