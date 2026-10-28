Giá dầu Brent tăng vượt ngưỡng 115 USD/thùng

Một giếng dầu tại Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến 14 giờ 47 phút ngày 28/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,1 USD, hay 1,84%, lên 115,98 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,1 USD, hay 2,1%, lên 102 USD/thùng.

Ngày 27/10, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia, gia tăng các đợt tấn công nhắm vào nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới. Diễn biến này đã khiến giá dầu quay đầu tăng mạnh sau khi đã giảm gần 2 USD trong phiên giao dịch trước đó.

Các chuyên gia của ngân hàng ING nhận định ở thời điểm hiện tại, giá dầu vẫn đang phản ánh khả năng cao sẽ diễn ra một đợt leo thang căng thẳng mới. Nhóm chiến lược gia của ING cho biết giá dầu tiếp tục neo ở mức cao trong lúc thị trường chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về bước đi tiếp theo của Tổng thống Donald Trump đối với Iran. Các chuyên gia này dự đoán nếu giai đoạn bầu cử tại Mỹ trôi qua mà không xuất hiện các đợt không kích mới nhằm vào Iran, yếu tố đó có thể đủ để khiến giá dầu hạ nhiệt.

Trong khi đó, theo số liệu từ Viện Xăng dầu Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm 2,03 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23/10.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+. Theo các nguồn thạo tin, OPEC+ được dự đoán sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu cho tháng 12.

Ngoài ra, giới thương nhân cho biết khối lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng biển Baltic và Biển Đen của Nga có thể sẽ giảm trong tháng tới, trong bối cảnh các công ty lọc dầu của Nga tăng sản lượng dầu diesel sau một thỏa thuận đạt được với Mỹ vào đầu tháng này.