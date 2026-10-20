Giá dầu Brent tăng vượt mức 110 USD/thùng

Một giếng dầu tại Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 20/10, giá dầu Brent tăng 1,10% lên 110,75 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,13%, lên 105,87 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giá dầu thô tăng trở lại trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19/10 tuyên bố tiến hành một số hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi Arabia. Diễn biến này làm gia tăng những quan ngại về an ninh nguồn cung năng lượng trong khu vực.