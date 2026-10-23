Giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng

Xăng nhỏ giọt từ vòi bơm tại trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày 22/10, lên mức cao nhất trong 5 tháng, sau khi lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt này.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4,35 USD, tương đương 4%, lên mức 113,17 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,32 USD, tương đương 2,4%, lên 99,47 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 4/5, đồng thời khiến giá dầu chuẩn toàn cầu này rơi vào vùng quá mua (vùng tăng nóng) theo các chỉ báo kỹ thuật lần thứ ba trong vòng một tuần.

Trong báo cáo, các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định giá dầu đang phục hồi nhờ phần bù rủi ro tăng mạnh trở lại sau một cuộc tấn công khác của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi trụ sở tại Dhahran, thành phố nằm bên Vịnh Persian, gần Bahrain, khi giao tranh giữa Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, và lực lượng Houthi tại Yemen leo thang. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Houthi và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đã diễn ra liên tục kể từ khi lực lượng Houthi, vốn có quan hệ với Iran, tiến về eo biển Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải trọng yếu nằm ở cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích của công ty môi giới dầu mỏ PVM Oil, nhận định những thông tin cho rằng lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra không đủ bù đắp tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.

Các nhà phân tích của ngân hàng Morgan Stanley ước tính lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đạt khoảng 17 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, trong 12 tháng trước khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát, lượng dầu thô xuất khẩu trung bình của khu vực này vào khoảng 18 triệu thùng/ngày.

Tại Mỹ, tập đoàn lọc dầu Valero Energy ngày 22/10 đã mở màn mùa công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lọc dầu Mỹ bằng việc ghi nhận lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay, vượt dự báo của Phố Wall. Tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine đã giúp cải thiện biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý III/2026.

Trong khi đó, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công dồn dập thủ đô Kiev của Ukraine, trong khi Ukraine phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) về phía Moskva trong đêm. Hai bên tiếp tục các đợt tấn công dữ dội bất chấp những nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Ngày 21/10, Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg để thảo luận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán, dự kiến là vòng đàm phán đầu tiên kể từ tháng 2/2026, sẽ diễn ra vào đầu tháng 11.

Theo số liệu của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế dầu khí Nga tiếp cận thị trường toàn cầu sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine đã góp phần hỗ trợ giá dầu. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến dịch quân sự mà Nga phát động tại Ukraine vào tháng 2/2022, Nga có thể tăng xuất khẩu dầu mỏ.

Ngày 22/10, các quan chức cấp cao của Nga phụ trách chính trị và năng lượng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại kế hoạch cấm nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Những quan chức này cho rằng lượng khí dự trữ ở mức thấp đã đẩy châu Âu vào tình thế bấp bênh. Nghị viện châu Âu đã thông qua quyết định lùi thời hạn thực hiện các quy định của EU về phát thải khí metan đối với hoạt động nhập khẩu dầu khí thêm 3 năm, sau sức ép từ một số chính phủ, trong đó có Pháp và Mỹ.