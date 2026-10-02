Giá dầu Brent tăng hơn 4% trước những diễn biến mới tại Trung Đông

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thô thế giới tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên 1/10, sau khi có thông tin cho biết Mỹ đang đưa thêm lực lượng quân sự đến Trung Đông, và Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 4,37%, hay 4,28 USD, lên 102,31 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao cùng kỳ khép phiên ở mức 92,87 USD/thùng, tăng 2,71%, hay 2,45 USD.

Theo tờ The Wall Street Journal, Mỹ đang triển khai tàu chở máy bay thứ ba tới Trung Đông, giữa lúc Tổng thống Donald Trump cân nhắc việc tái khởi động các đợt tập kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi rời đi trong một chuyến vận động bầu cử, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Iran sẽ phải ký một thỏa thuận rất công bằng, nếu không quốc gia này sẽ không còn tồn tại.

Các nguồn tin cho biết Iran đang chuẩn bị một hành động đáp trả diện rộng và quyết liệt hơn nếu Mỹ khôi phục các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Những diễn biến trên, kết hợp với việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu, đã kích hoạt một phiên giao dịch đầy biến động. Giá dầu có thời điểm giảm 1% ở đầu phiên nhưng sau đó đã đảo chiều tăng mạnh khi các nguồn thạo tin cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ ra ngoài phạm vi Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) cho đến khi có thông báo mới.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định rằng lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc cho thấy những lo ngại về nguồn cung nhiên liệu ở thị trường nội địa.

Ông nói thêm rằng hiện vẫn cần theo dõi xem liệu các biện pháp này có thúc đẩy Trung Quốc tăng lượng dầu thô nhập khẩu hay không, sau những đợt sụt giảm kho dự trữ dầu thô và nhiên liệu gần đây của nước này.

Tình trạng gián đoạn kéo dài trên thị trường dầu mỏ và nhiên liệu toàn cầu đã thúc đẩy các nhà phân tích nâng dự báo giá dầu thô Brent trung bình cho năm 2026 lên mức 89,05 USD/thùng, dù đã xuất hiện những tín hiệu cải thiện dần trong hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông./.